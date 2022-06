Familiares del cantante "Memín el Sucesor" denunciaron que murió por mala práctica médica.

Familiares de Yovanny Martín Belliard, conocido en el mundo artístico como Memín, denunciaron este lunes que el músico, compositor y cantante de bachata murió a causa de una mala práctica médica en un centro hospitalario privado de Santiago.Joel Belliard, hijo del artista, explicó que su padre tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de una hernia en dos ocasiones, debido a la alegada negligencia.“A él lo sometieron a una segunda operación porque la primera no salió bien”, sostuvo el joven, hablando en representación de la familia.Dijo que en el reporte preliminar de la clínica Corominas, donde le realizaron el procedimiento, indica que su padre falleció a causa de una batería, cuyo padecimiento no precisa cómo fue adquirido por Yovanny Martín Belliard.Adelantó que el caso está en poder de sus abogados para proceder legalmente en contra de los responsables del procedimiento quirúrgico.Joel Belliard habló con periodistas en la funeraria Savica, donde están expuestos los restos de “El Sucesor”, como también era llamado el artista.El cadáver de Memín será sepultado la tarde de este martes luego que reciba un homenaje artístico. La actividad de despedida está programada para iniciar a media mañana en el centro de diversión El Samán, ubicado al suroeste de Santiago.Centro de saludAl ser consultados, desde la clínica Corominas informaron a Diario Libre que por el momento no tienen una versión oficial.