Christian Nodal critica la música de Bad Bunny: “Hasta para cantar estupideces hay que tener talento"

Christian Nodal no sale bien de una y entra en otra. El mexicano soltó a J Balvin y criticó a Bad Bunny catalogándolo de cantar “estupideces”.En una reciente entrevista para la revista Rolling Stone, el intérprete de música regional mexicana dijo que él no podría cantar canciones como las de Bad Bunny y citó de ejemplo a “Safaera”."Respeto todos los géneros, pero a veces sí sé que hasta para cantar pendejadas y decir estupideces hay que tener talento. A mí no se me habría ocurrido jamás escribir algo como, 'Si tu novio no te ma%& el c&%, pa' eso que no ma%&'; pero hay que tener talento para hacerlo", dijo Nodal a la revista.Añadió que para él no está bien tener letras que hablen de drogas, marcas y ropas, ya que la vida no se trata de ese tipo de cosas que se relatan en las canciones de reguetón."Claro, las marcas, cantar de drogas, cantar de ropa, está bien, pero de eso no se trata la vida. No todo el tiempo se puede vivir de fiesta", dijo.También recalcó que se siente orgulloso de sus letras y melodías. "No me sentiría orgulloso cantando otras cosas, y por esto esta cultura tiene que seguir, porque es lo bello de la vida".Las declaraciones de Nodal, quien en los últimos meses ha ocupado titulares por su ruptura con Belinda , su controversia con el artista colombiano J Balvin su relación con la rapera argentina Cazzu , han causado revuelo en las redes sociales.El cantante de “Adiós amor” tiempo atrás arremetió contra J Balvin después de que este publicara dos fotografías comparativas, una suya y otra del mexicano, pidiendo a sus seguidores en Instagram que mencionaran las diferencias.El comentario de J Balvin no fue del agrado del mexicano Nodal, quien inmediatamente utilizó su cuenta para dar réplica a lo que estaba difundiendo el popular exponente urbano.