Actriz Cynthia Klitbo explota contra el actor Juan Vidal; es machista y mantenido. Sólo anda pensando en sus músculos.

La actriz Cynthia Klitbo dio a conocer los motivos por los cuales decidió terminar su relación con Juan Vidal.



La actriz comentó al programa 'Sale el Sol' que Vidal no es lo que aparenta ser frente a los medios y fans, pues tiene un carácter muy fuerte y sólo anda pensando en sus músculos.



Terminamos porque tiene un problema de ira muy grande, es una persona que siempre está de mal humor todos los días, que basa toda la experiencia en cuántos músculos tiene", contó la actriz.



Por si fuera poco, Cynthia comentó que Juan Vidal ve a las mujeres como "una manera de acomodarse tanto económica como públicamente".



Asimismo, reveló que ha tenido problemas con la empleada doméstica del actor porque él no quiere pagarle el dinero que le prestó.



Hoy en día estoy fregando con su muchacha de un dinero que le presté porque su casa, porque su renta. Y ahora tengo que discutir con su muchacha porque no me lo quiere pagar en dólares".



Por otro lado, Klitbo comentó que no llevará este asunto a terrenos legales.



No lo voy a llevar a una instancia legal, uno tiene qué saber cuándo con un hombre y cuándo anda con un 'chichifo', y esos tienen un precio y se paga. Es lo que costó".



Por último, destacó que Juan Vidal es machista y violenta a las mujeres.



Si yo te enseñara sus chats, la violencia de cómo se expresa de las mujeres, te daría dolor de muelas", finalizó.