Warming Bernabel y los jugadores no seleccionados en Lidom

Warming Bernabel y Adael Amador encabezan la lista de los jugadores que estarán disponibles para el Sorteo de Novatos Lidom 2022.

La lotería de este año no será tan prolífica como la del año pasado (por regla se seleccionaron 96 de 236 jugadores disponibles), recordando que gente como Liovel Peguero, Marco Luciano, Noelvi Marte u Orelvis Martínez están a una o dos campañas de comenzar a brillar en las Mayores. En 2022 no veremos tanto talento como en el 2021.

Warming y Adael tienen cosas en común: de 19 años, infielders, pertenecen a Colorado, ubicados en Clase A Baja. Bernabel de Baní, prospecto 14 (.327-5-23), quinto en bateo, sexto en remolcadas en la Liga de California (CAL). Amador, santiaguero, prospecto 10 (.316-6-14), sexto en jonrones, octavo en bateo de la CAL. Ambos serán dos de los filetes del sorteo.

Hay un grupo de veteranos accionando en Clase A Avanzada que estará en su segundo año de elección, salvo Ghordy Santos, SF, IF, 23 años, que irá a su primera lotería (.295-3-10), sexto en bateo en la Liga del Noroeste (NWL) y Jósé Torres, nacido en Guayubín, sorteado tercera ronda en USA por CIN., 22 años, IF (.271-5-14). La lista de rechazados la encabeza Alexander Ovalles, OF (.306-2-18); Moisés Castillo, SS (.303-1-9); Luis Mieses, OF (.283-3-24), tercero en remolcadas en la SAL.

Dos relevistas, ignorados el año pasado por las gerencias y equipos operativos, estarán listos para ser escogidos y tirar en Lidom, José Hernández, 24 años, LAD (1-2 2.70, 6 salvados), segundo en rescates en la MID y Osiris Germán, 23 años, Minn (0-2 2.79, 5 rescates), tercero en la MID.

En el top 11 de los mejores prospectos por equipos, todos ubicados en Clase A Baja, con 20 años o menos, están Kevin Alcántara, número 7 de los Cubs, OF (.252-3-23), tercero en impulsadas en la CAR. Cristian Santana, SS, prospecto 5 de Detroit, con un bono de 3.0 MM (.149-3-8, lesionado); Adrian Placencia, de solo 18 años (.286-1-8), SS, número 9 de LAA (.286-1-8)

Rainer Núñez, 3B, 21 años (.303-9-23), líder en jonrones, tercero en CI, séptimo en bateo en la FSL. Enmanuel Rodríguez, OF, prospecto 18 de Minn (.270-5-14), séptimo en jonrones en la FSL. Jeremy De La Rosa, no sorteado en 2021, OF, Wash (.317-6-30), líder en remolcadas, segundo en HR en la CAR.

Joseph Hernández (3-0 2.15), segundo en ERA, tercero en triunfos en la CAL; Juan De Los Santos (1-3 1.97), segundo en PCL en la CAR; Edgar Sánchez (4-0 2.33) líder en triunfos, cuarto en ERA en la FSL.