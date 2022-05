Se le baja el pantalón a Yailin La Más Viral, mientras le baila a Anuel AA y se le ve el hilito dental

Pero el video del candente baile de Yailin La Más Viral está dando mucho de qué hablar, porque mientras ella se contonea muchos billetes en dólares caen a su alrededor





Yailin La Más Viral sabe cómo alterar los sentidos de su chico y Anuel AA disfruta de sus ocurrencias. En una de estas últimas la joven cantante se ha puesto a bailarle con todo, sacundiéndose demás, a tal punto que el pantalón se le ha bajado y se le ha podido ver gran parte de su hilito dental.

Pero esto no es todo. El video del candente baile de Yailin La Más Viral está dando mucho de qué hablar, porque mientras ella se contonea, muchos billetes en dólares caen a su alrededor y se nota lo mucho que están disfrutando de una “noche de copas, una noche loca”, como dice la canción.

El público ha comentado el video de Suelta La Sopa. Y mientras algunos aplauden lo bien que le va a la pareja, otros reflexionan lo siguiente: “Si la amara de verdad, la respetara y no la expondría de esa manera. Pero quiénes somos nosotros para opinar verdad“.

Otros dicen que por cómo se mueve, parece que está bailando más de cara al público, que para su chico, en este caso Anuel AA: “Lo malo es que le baila al público y no a él”. Mientras que otros aprovechan el momento para aplaudir su baile, y destacar que para esto tiene talento, más no así para el canto: “A eso es que tiene que dedicarse, porque cantar definitivamente no se le da”.

Otros creen además que con este tipo de videos y actitudes ella lo único que hace es denigrarse: “Casi se desbarata y lo que hace es denigrarse”.