Romeo Santos celebra nuevos logros. Reconocimiento por llegar a los 32 billones de streams en las plataformas digitales.

El cantante Romeo Santos celebra nuevos logros. El intérprete de "Centavito" recibió una placa de reconocimiento por llegar a los 32 billones de streams en las plataformas digitales.



Pero eso no es todo, en la placa también reconocen que ha vendido más de 22 millones de álbumes.



El artista compartió la imagen posando con la gran placa. "32 billones de gracias", escribió el "Rey de la bachata".



Santos es uno de los latinos más escuchados y está representado por el sello Sony Music.



Trabaja en su próximo álbum, "Fórmula Vol. III del cual adelantó el tema "Sus huellas", cuya bachata debutó #1 en las listas “Latin Airplay” y “Tropical Airplay” en una semana de estreno.



El video de la canción cuenta con 31 millones de reproducciones en YouTube y fue tendencia en 20 países; alcanzó el #1 en la lista de música global de YouTube e ingresó al top 10 en Estados Unidos, República Dominicana, México, España, Colombia, Puerto Rico.



En otro tema, el astro de origen dominicano debutó en la producción ejecutiva cinematográfica con "Never look back", adaptación de la novela de 2019 del mismo nombre de la escritora Lilliam Rivera y que será producida por Amazon Studios, informó este miércoles la oficina de representación del artista estadounidense.



Santos y Artie Pabon serán productores ejecutivos y supervisores musicales de este proyecto, de la mano de su productora Chimby Films, a la vez que el llamado "Rey de la Bachata" pondrá a disposición de la película una de sus composiciones originales.



La película será producida por Amazon Studios y 3Pas Studios, la compañía del mexicano Eugenio Derbez y Ben Odell, y contará con la dirección de Zetna Fuentes, quien ha estado detrás de las cámaras en varios episodios de la serie de HBO "The gilded age".