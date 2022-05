Rochy RD regresará a la cárcel La Victoria, donde comenzó su crecimiento musical en ese momento se hacía llamar “Mc Melody”

Que el artista urbano Aderly Ramírez Oviedo, mejor conocido como Rochy RD, le pidiera al juez de la oficina de Atención Permanente de Santo Domingo, Bernardo Coplin, ser enviado a la cárcel de La Victoria, no necesariamente se deba a una casualidad. El joven quien en ese momento se hacía llamar “Mc Melody”, ya sabe que se siente vivir entre esas paredes y hacer liricas con su realidad.



Con tan sólo 21 años de edad Ramírez Oviedo fue enviado a la cárcel de La Victoria acusado de cometer delitos de alta tecnología.



El 09 de diciembre de 2012 la Policía Nacional informó del arresto de Rochy RD y otra persona, señalados como integrantes de una banda de hackers. Ambos fueron acusados de “causarles perdidas millonarias a una empresa telefónica” al utilizar programas fraudulentos para vender internet a un precio inferior a la ciudadanía.



De acuerdo a una nota de la Policía Nacional, el día de su arresto Aderly Ramírez Oviedo fue encontrado infraganti tratando de vender el internet en un supermercado de Santo Domingo Este.



Aunque prefiere no hablar de este caso, en una entrevista hace unos meses con Carlos Rubio, manifestó que esa situación es lo que ha impedido que los Estados Unidos les concedan la visa para ingresar a ese país.



“Yo encontré una vulnerabilidad en el sistema de una compañía y por eso yo caí preso, pero no sabía que eso me iba a traer ese problema”, dijo en la entrevista.



Tras las rejas y bajo el nombre de Mc Melody, Ramírez Oviedo, continúo desarrollando su talento por la música y las improvisaciones. La plataforma de Youtube dan muestra de varios videos desde La Victoria haciendo algo conocido en el mundo del rap: freestyle.



“Tengo un contrato que me cruza por México al norte, prefiero coge monte, antes que volver pa´ acá”, es parte de una rima con más de 18 mil visitas en Youtube.



Pero sus liricas de ese tiempo no sólo están en páginas de otros usuarios, el propio Rochy mantiene activo dos cuentas de Mc Melody en la plataforma de Youtube. Una con 16 videos, siendo el más escuchado “Dime Por Que ( New Tema Romántico 2011)”, con 33,655 visitas. La otra, con seis videos, teniendo más reproducciones “Los Gogos (ROMANTICO 2016)”, con 33,981.



El propio artista mantiene en estas plataformas videos realizados desde La Victoria.



Cantando en el patio de la cárcel se observa en un video a Rochy, rodeado de internos, algunos fumando, en franelas, t-shirt, sin nada que les cubra el pecho.



Siguiendo el ritmo de la pista de otro interno, Aderly Ramírez Oviedo canta “Ella”.



“Quiero llevarte a la luna, quiero saber qué desayunas, pá hacértelo. Me dieron lu´ que tu fuma´, tengo una verde y un kilin pa´lo do´”, es la especie de coro de la canción.



Aunque no hay evidencias digitales de cuándo es liberado de la cárcel de La Victoria, Aderly Ramírez Oviedo, empieza de forma más activa a publicar contenidos de su música y a compartir la de otros artistas en enero de 2014, a través de su cuenta de Twitter @McMelody. Única red social activa de ese entonces.



Este domingo, Rochy RD fue enviado a la cárcel de La Victoria tras ser sentenciado a tres meses de prisión como medida de coerción, acusado de abusar sexualmente de una menor de edad.



El Ministerio Público, además de manifestar que la medida es para evitar que el exponente urbano “se sustraiga del proceso penal”, ha expresado, en varias ocasiones, que mantiene abierta una línea de investigación para determinar si el intérprete del “Coba” tenía una red de explotación sexual infantil, donde ofrecía menores a otros artistas.



Varios de sus seguidores, han manifestado a través de las redes sociales que tienen la esperanza de que en este proceso y desde la cárcel, el artista urbano presente nuevos temas.