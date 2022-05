Presidente Abinader asegura ejecutará reforma de la P.N. sin importa el costo político

Santo Domingo.-El presidente de la República, Luis Abinader, aseguró que nada ni nadie evitará una materialización de la reforma policía, la cual ejecutará sin importar el costo político que signifique.

No obstante, el mandatario explicó que se trata de una proceso paulatino que no se podrá hacer en la presente gestión. «Nada ni nadie nos cambia la decisión firme, sensata y prudente de hacer la reforma de la policía. Esa es una responsabilidad que yo tengo en este pías. Y no importa el costo político. No importa, nosotros vamos hacer esa reforma de la policía. Tampoco la vamos a poder hacer en este período, eso va a tomar años. Pero la vamos a empezar para que se inicien a ver los cambios», sostuvo Abinader.

El mandatario indicó que los trabajos de la reforma no se han detenido, sino que no se han anunciado los diferentes pasos, porque la Policía Nacional es un ente estratégico. En ese orden, dio a conocer que se iniciaron los nuevos entrenamientos para los aspirantes a ser agentes policiales, quienes tendrán que formarse durante todo un año.

«Los policía que están hoy en las calles fueron los que se entrenaron hace décadas y que solo duraron tres meses en entrenamiento, por eso cuando nosotros hablamos de la reforma dijimos que se iban a ver los resultados en dos años», destacó.

Ante los últimos excesos que han cometido agentes del orden, el mandatario reconoció que hay policías que deben ser sustituido, pero que existen otros honestos que están siendo evaluado dese hace un mes y medio para ser puestos al mando de la institución.

El presidente se refirió al tema durante la apertura del programa de venta de huevos a tres pesos la unidad y plátanos a peso que lanzó el Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE) como una forma de hacer frente a los altos precios de la canasta básica.

