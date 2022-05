Monchy dice “Alexandra y yo nunca fuimos amigos. "Una cosa es amigos y otra muy diferente es compañeros de trabajo”

Luego de casi 14 años de separación del dúo musical Monchy y Alexandra, el cantante Ramón Rijo “Monchy” reveló este lunes en una entrevista en Primer Impacto que nunca hubo una amistad entre su excompañera Alexandra Cabrera y él.



“Enemigos no, lo qué pasa es que nunca fuimos amigos, Tony”, respondió Rijo al comunicador Tony Dandrades, tras explicar que no habla con Cabrera desde el 2008 que dejaron de trabar juntos.



“La amistad es un concepto muy profundo, Tony. Una cosa es amigos y otra muy diferente es compañeros de trabajo”, continuó el bachatero, aunque aseguró no fingían en el escenario, ya que en ese momento de interpretar uno de sus éxitos como “Qué locos”, “Hojas en blanco” o “Perdidos” sí existía una compenetración.



“Monchy” explicó qué hay muchos artistas que no son amigos de sus compañeros, y además confesó que “quizás mucha gente no sabe que hay un asunto legal que me prohíbe a mi estar donde esté la señora Cabrera entonces había que pedir una autorización a sus manejadores”, por lo que resultó difícil para Romeo Santos poderlos reunir para el tema “Años luz” de su álbum Utopia en 2019.