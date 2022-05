Leonel Fernández reitera muro fronterizo entre RD y Haití «tiene que construirse»

Orlando, EE.UU.-* El presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, dijo que en República Dominicana hoy ya no se lucha por la democracia y por libertades, sino por el alimento y el derecho al trabajo.

Mientras encabezaba una juramentación de nuevos miembros de su partido, con dominicanos de la diáspora residentes en la ciudad de Orlando, para poner en contexto de la importancia de formar parte de los partidos políticos, el líder de la FP explicó algunas de las causas que han agudizado la crisis política y económica en Haití y, por lo cual es necesario que se proteja la estabilidad de la que goza la población dominicana.

«El Estado haitiano ha colapsado, no hay autoridad, y frente a esto tenemos entonces que protegernos en la República Dominicana. Lo que quiero decir es que eso ocurre en Haití porque no hay estabilidad política, allá no hay elecciones cada cuatro años, allá no existe una Junta Electoral, se crea la Junta cuando vienen las elecciones; entonces, como no hay estabilidad política, tampoco hay estabilidad económica», explicó Leonel Fernández.

«En la República Dominica sí tenemos eso, sí lo hemos logrado, y por eso hoy día la lucha del pueblo dominicano no es por la libertad y la democracia, esa está asegurada, hoy la lucha del pueblo dominicano es por el pan en la mesa y por el derecho al trabajo», siguió exponiendo el presidente de la Fuerza del Pueblo.

En el encuentro de juramentación el expresidente de República Dominicana reiteró que el muro fronterizo entre este país y Haití debe ser construido, dotado, además de la infraestructura física, de dispositivos tecnológicos que permitan un monitoreo y protección para prevenir y combatir todo el tráfico que se hace en la frontera y protegernos de posibilidades de acceso de pandillas violentas.

«Antes había algunas dudas de si se construía un muro en la frontera, hoy no hay dudas, ese muro tiene que construirse, para impedir el narcotráfico, el tráfico de personas…», enfatizó.

Argumentó su posición frente al tema citando los últimos hechos que se han suscitado en el país vecino, como el asesinato del presidente de la República Dominicana a lo interno de su hogar y los constantes secuestros