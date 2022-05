Hoy se cumple el 24 aniversario del fallecimiento de José Francisco Peña Gómez, el más grande líder de masas

Este martes 10 de mayo se cumplen 24 años de la partida física del político y abogado José Francisco Peña Gómez. Tanto los partidos Revolucionario Dominicano (PRD) y Revolucionario Moderno (PRM) realizarán varias actividades para honrar su memoria.

Conocido como el líder de masas y por ser una de las figuras más prominentes de la política dominicana del siglo XX, Peña Gómez fue discípulo de Juan Bosch y secretario general del Partido Revolucionario Dominicano, alcalde de Santo Domingo (1982-1986) y candidato tres veces a la Presidencia de la República Dominicana (1990, 1994 y 1996).

Cultivó una potable carrera en la política, difícil de imitar, así lo establece su hijo José Francisco Peña Guaba, quien en un artículo da a conocer datos biográficos de su padre.

"Papá debió ser cura de pueblo, pues en él no existía ni una pizca de maldad", consideró Peña Guaba, quien se sincera al decir que los pasos de su padre son difíciles de seguir: "Ninguno de sus hijos ni de sus discípulos le cargamos la maleta a José Francisco Peña Gómez, es muy pesada la carga que lleva en ella, querer emular su ejemplar vida es tarea ciclópea que por mezquinos intereses, ninguno hemos logrado", indicó.

José Francisco Peña Gómez nació el 6 de marzo de 1937, en Santa Cruz de Mao. Pese a tener "el color de la noche", Peña Guaba aseguró que su padre era 100 % dominicano y sus abuelos biológicos también.

Recién nacido, el ilustre Peña Gómez fue adoptado por una pareja de esposos de tez blanca que le inculcaron valores, la fe cristiana y le enseñaron a tener un celo especial por el estudio y el trabajo. Estos fueron Regino Peña y Fermina Gómez.

La precariedad económica familiar en la que vivió Peña Gómez lo orilló a desempeñar el trabajo de limpiabotas.

Quienes lo conocieron de jovencito dan cuenta de que Peña Gómez se destacaba por ser "estudioso, vivaz, pero pobremente acicalado, porque siempre hubo en él desde pequeño ese interés por vestir adecuadamente, correcto y hacendoso".

Su inteligencia y dedicación le abrió puertas en la vida.

Peña Gómez fue instructor de alfabetización y maestro rural en su pueblo. En 1959 se traslada a Ciudad Trujillo, hoy Santo Domingo, para estudiar locución en Radio Televisión Dominicana y a matricularse en la Universidad de Santo Domingo, a la par servía de profesor del politécnico Loyola en San Cristóbal, donde fue designado como docente por las excelentes recomendaciones que sobre él hicieron sus maestros.

Peña Gómez tenía diversas facetas, era cantor, poeta, lector voraz y políglota. Esas virtudes en un hombre de color "una cosa en esos tiempos, pero con la chispa política por dentro, asumió una línea antitrujillista, y bien llegó la comisión del PRD al país se presentó frente a don Ángel Miolán, quien a vuelo de águila, reconoció en él dotes especiales, asignándole de inmediato responsabilidades que lo llevó a ser el presentador del primer mitin que hizo el PRD en el país", expone su hijo Peña Guaba.

Destaca que "con su brillante oratoria, convenció a los que lo vieron, que una nueva estrella acababa de nacer, así se le hizo saber de inmediato al profesor Juan Bosch, líder en el exilio de los blancos, quien desde que pisó tierra dominicana colocó a su lado a Peña Gómez, asumiéndolo como su principal discípulo".

Cuando el profesor Juan Bosch renunció del PRD, Peña Gómez asume el liderazgo de ese partido en 1973 y le hizo frente al Gobierno del extinto Joaquín Balaguer.

"Solo la bravura de mi padre y de sus inseparables amigos en el PRD le plantaron cara al doctor Balaguer y reconstruyeron el partido hasta hacerlo opción de poder en el 1978, para llevar en hombros al Palacio Nacional a don Antonio Guzmán".

La política para Peña Gómez

Aun con sus ansias de destacarse en la política, Peña Gómez se opuso varias veces a ostentar un cargo sin la voluntad popular. De esta manera relató Peña Guaba qué era la política para su padre:

"El joven y fogoso líder como se le llamaba a papá, no amaba el poder, su pasión y amor era la política, y solo era celoso con su imagen y liderazgo, era de la escuela europea, donde las verdaderas cabezas eran los líderes, y los cargos de los gobiernos eran efímeros o temporales, les puedo decir con sinceridad que mi padre temía que el poder desnaturalizaría su criterio, el apoyo y la confianza popular que nunca defraudaría, es por eso que no aceptó el poder impuesto ante el fraude colosal del 1994, ante el apoyo resuelto de los norteamericanos, donde nos expresó a varios de sus más cercanos colaboradores, 'que él no era Endara, refiriéndose al expresidente de Panamá', que fue juramentado en una base militar de los Estados Unidos, por razones similares, pero más de corte histórico, se negó al acuerdo del 2 y 2 con el doctor Balaguer, simple, papá, pese a la oposición de muchos, que queríamos que fuera Presidente por encima de todo, cosa a la que se negó por su alto sentido histórico, porque entendió que no podía terminar su carrera en un antihistórico pacto de poder con el doctor Balaguer, razones de sobra tenía para ello".

Legado de Peña Gómez a sus hijos

Peña Guaba destaca que su padre fue responsable, afectuoso pero estricto con sus nueve hijos: Lourdes Fátima, Luz del Alba (fallecida), José Francisco, Francisco Antonio, Ángela, Desireé, Abril, Arlene, María Rosa.

"Siempre nos daba consejos y nos llamaba la atención cuando entendía que no hacíamos lo correcto, no nos dejó nada material, porque nada tenía, sin embargo nos dejó un legado de rectitud, de la que toda su descendencia se siente orgullosa, reconozco para que no me lo tengan que decir mis críticos que algunos, como quien esto escribe, no somos poseedores de las innatas condiciones de mi progenitor, pero con mayor pragmatismo siempre fui crítico de la mansedumbre y del desinterés de mi padre, puesto que llevó al poder a gente que hizo de todo, hasta traicionarlo y apostrofarlo, después de que los llevó ahí y cuál fue el pago recibido, en eso discúlpenme, porque así se lo hice saber, en vida en múltiples reuniones a papá, mis profundas diferencias".

Peña Guaba señala que ninguno de los hijos de su padre siguió su manera de hacer política. Incluso algunos sienten resentimiento contra aquellas personas que Peña Gómez ayudó y lo traicionaron.Nos dividimos –los hijos- y cada quién tomó su camino, unos con el resentimiento de saber que muchos lo traicionaron desde que los encumbró en el poder, y solo los humildes le fueron leales siempre, otros solo les utilizaron, y todavía solo lo utilizan para hacerse del poder en su nombre que tiene tras de sí una aureola mágica de seguidores, que le creen inmortal y que desean serle leal a sus principios y legado..José Francisco Peña GuabaHijo de José Francisco Peña Gómez, presidente del Bloque Institucional Socialista (BIS)"

A 24 años de su ida al mundo a causa de un cáncer de páncreas, Peña Gómez es recordado y admirado, dice Peña Guaba, más que muchos presidentes que hoy son de triste recuerdo.

Peña Gómez murió el 10 de mayo de 1998 en su residencia de Cambita Garabito, San Cristóbal, seis días antes de las elecciones congresuales y municipales donde se postulaba como síndico de Santo Domingo por segunda ocasión.

Su deceso provocó una conmoción generalizada en el país. Su velatorio y sepelio fue el más concurrido en la historia política reciente. A raíz de su muerte, el Gobierno dominicano decretó tres días de duelo nacional en reconocimiento a sus méritos personales y aportes a la democracia", sus restos fueron expuestos en el Estadio Olímpico.

Actividades por el 24 aniversario de su muerte

El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) realizará este martes dos eventos en ocasión del 24 aniversario de la muerte de su líder, Peña Gómez.

La primera actividad es una misa en la iglesia Las Mercedes de la Zona Colonial, a las 10:00 de la mañana. Mientras que la segunda será la develación de una escultura en su honor en el municipio de Mao, provincia Valverde, de donde era oriundo Peña Gómez. Este acto está pautado para las 4:00 de la tarde en la carretera Duarte esquina calle Reverendo Fernando Franco.

En tanto que el gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), surgido en el 2014 tras una división en el seno del PRD, dará reapertura a la Plazoleta José Francisco Peña Gómez y pondrá en marcha el programa Oportunidad 14-24 en las aulas digitales de la plazoleta y el compumetro del sector Gualey en el Distrito Nacional.