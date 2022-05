Hasta abajo!..Así baila Gobernadora Elías Piña

Repùblica DOminicana:-Se ha hecho viral en redes sociales, un video donde se ve a la gobernadora de la provincia Elías Piña, Milly Jhoanna Martínez Morillo, bailar a ritmo de merengue ¨hasta abajo¨ en una fiesta.





La actividad fue amenizada por el merenguero El Jeffrey. El vídeo de la funcionaria se hizo viral en las distintas plataformas digitales causando asombro a los cibernautas.









A continuación algunos de los comentarios publicados en Twitter: La Gobernadora de Elias Piña es una prominente doctora de esta provincia.





Entregada, trabajadora y comprometida con su pueblo y el Gobierno.. Que baile y baile bien en las fiestas Patronales de ElLlano no tiene nada de malo. — Hecmilio Galván





(@caamanovive) May 19, 2022 Cuando un profesional de calidad se convierte en funcionario público, lo normal en RD es que se aleje de su pueblo, a la Gobernadora de Elías Piña no le ha ocurrido. @jeffreyelcantalindo @claudinodls @telemicrohd @luisabinader @gobernacioneliaspina pic.twitter.com/Gy0jM9CRN8





LANCIO JESÚS MONTERO (@elchenchen) May 19, 2022 Gobernadora de Elías Piña, Milly Jhoanna Martínez Morillo ,se roba el show con sus golpes de cintura.





Ella dirá q ante la crisis q arropa el país mejor gozar q llorar. pic.twitter.com/4Y03mJ0lp1—fernando pena (@fernandop251) May 19, 2022 Todo el mundo a la pista y a mover la colita, eso le basto a la gobernadora de Elías Piña.





Para mover su colita.

A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve se le va a poner malita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve se le va a poner malita oh oh. pic.twitter.com/q3FNs4WdJ6 — El Profe Patriota (@Patriota_RD) May 18, 2022