Gloria Reyes: Fraude Supérate afectó a casi 95 mil beneficiarios y abarcó RD$154 millones

El fraude cometido a través de las tarjetas Supérate afectó a casi 95 mil beneficiarios, desde febrero a mayo pasado, y abarcó la suma de 154 millones de pesos, según informó ayer al Senado la directora de ese programa, Gloria Reyes.

La funcionaria ofreció los datos correspondientes al cierre del pasado 30 de abril.

Hasta esa misma fecha, el Programa Supérate había reemplazado 90,150 nuevos plásticos a igual numero de familias, lo que representa el 95 por ciento de las tarjetas afectadas.

Gloria Reyes dio declaraciones a los periodistas y rindió un informe ayer al Senado de la República al comparecer ante la Comisión Permanente de Justicia y Derechos Humanos que está apoderada de una iniciativa que busca que la funcionaria fuera interpelada por el fraude millonario cometido a través de ese programa social.

La directora de Supérate acudió a la cita acompañada de Digna Reynoso, directora de la Administradora de Subsidios Sociales (Adess).

En un informe de 20 páginas que presentaron ante los comisionados del Senado se detalla que con relación a la Operación Solidaridad 3.0, de la que está apoderado el Ministerio Público, se reemplazaron 94,896 tarjetas afectadas al viernes 6 de mayo pasado.

Destaca que los hogares afectados están ubicados en Azua, Barahona, Bahoruco, Independencia, Pedernales y el Gran Santo Domingo.

Para entregar esas tarjetas fueron realizados 97 operativos de forma simultánea durante 21 días de trabajo.

De acuerdo al informe, el cinco por ciento restante de las tarjetas se están entregando a través de las delegaciones regionales de la Adess desde el primero de mayo pasado.

“Esto permite un cierre de la responsabilidad gobierno de cara al proceso de resarcir las consecuencias del hecho, dejando así al Ministerio Público con la responsabilidad de continuidad de las investigaciones”, concluye el documento.

El informe detalla una cronología de acontecimientos desde el pasado 21 de febrero, cuando se hizo la denuncia. También, explica las medidas de prevención de fraudes que han tomado desde entonces.

¿Caso cerrado?

La directora de Supérate, Gloria Reyes, declaró a los periodistas que le parecía que el (senador peledeísta Yván Lorenzo) proponente de esa iniciativa, que buscaba que fuera interpelada por el pleno del Senado, “tiene que ser más paciente y esperar el resultado de la investigación del Ministerio Público”. Dijo que como gobierno daba por cerrado el caso desde ayer, tras las explicaciones hechas ante los senadores.

No la interpelarán

Tras la reunión de más de dos horas, Antonio Taveras, presidente de la Comisión Permanente de Justicia y Derechos Humanos, informó que decidieron no interpelar a la funcionaria y que quedaron satisfechos con sus explicaciones. Rendirán al pleno un informe desfavorable sobre el proyecto de resolución.

A su salida del encuentro, antes de que concluyera la reunión, el vocero del bloque de senadores peledeístas, Yván Lorenzo, dijo que las explicaciones dadas por Reyes y Reynoso no lo dejaron satisfecho porque respondieron con evasivas. Cree que las interrogantes las tendrá que responder el Ministerio Público.

“Como gobierno nosotros damos por cerrado este caso el día de hoy (ayer), dando las explicaciones al Congreso…” «Gloria ReyesDirectora de Supérate»

“Esa figura (la interpelación) no debe relajarse. Pero cuando el pleno entienda que es de lugar… los plenos son soberanos” «Eduardo Estrellapresidente del Senado»

“Pienso que este entramado inicia en la dirección de Supérate y el Ministerio Público no ha hecho nada… No estamos satisfechos con las explicaciones” «Yván LorenzoVocero del bloque de senadores del PLD»