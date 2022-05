Actor mexicano Ricardo Crespo condenado a 19 años de prisión por abuso sexual contra su hija desde los 5 hasta los 14 años de edad.

El actor mexicano, exintegrante de Garibaldi fue condenado a 19 años de prisión por abuso sexual contra su hija desde los 5 hasta los 14 años de edad.



De acuerdo a un comunicado del despacho RPRC Abogados, el cantante fue encontrado culpable del delito de abuso sexual agravado.



En el documento se lee que Crespo “habría cometido el delito de abuso sexual agravado de manera continua en agravio de su hija, la menor de edad de identidad reservada de iniciales V.C.R., quien sufrió estas conductas desde los 5 hasta los 14 años de edad".



El proceso penal del actor se dio luego de que, desde 2020 Angélica Rodríguez Cruz, la ex esposa de Crespo con quien estuvo casado 16 años y madre de la menor, interpusiera la denuncia en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, esto luego de que Valentina le contara los agravios cometidos por su padre, recoge Infobae.



Por su parte, la adolescente habló en septiembre de 2021 sobre el caso y expresó a Telemundo que su madre y su abuela ya conocían el agravio desde 2020, pero no fue hasta ese año que decidió denunciar en la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales, donde fue sometida a distintos estudios hasta que se emitió la orden de aprehensión en contra de Ricardo Crespo.



"Yo viví abuso sexual desde que tenía cinco años de parte de mi papá, esto fue de los cinco hasta los 14 años. Octubre del año pasado, yo decido hablar primero con mi mamá, mi abuelita y hermano. Les cuento y les pido que por favor todavía no hagan nada al respecto", relató la joven en redes sociales el año pasado.



"Me costó demasiado, no fue nada fácil para mí. Obviamente hasta el día de hoy llego a pensar que sí fue mi culpa. Llego a pensar todo eso, muchas cosas que se me vienen a la cabeza, pero saben fueron peor todos esos años que tuve guardado eso porque yo me estaba matando por dentro sola", agregó.