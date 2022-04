“El que crea que se hará rico haciendo periodismo, está en la carrera equivocada”. Esta es una de las tantas frases que se les dicen a los estudiantes de Comunicación Social en las diferentes universidades del país.





La realidad no está tan lejos.

El Día Nacional del Periodista en República Dominicana, encuentra a este profesional con una deuda histórica por parte de los medios de comunicación: un ajuste salarial.





Así lo aseguró Mercedes Castillo, expresidenta del Colegio Dominicano de Periodistas al hablar sobre retos de la profesión hoy en día.





Castillo, manifestó que el periodista sigue siendo unos de los profesionales menos pagados en el país pese a su importancia en la sociedad, los compromisos que tiene y la carga de trabajo que se le impone.





“Los reporteros no son bien pagados.

Generalmente el salario oscila entre 20-25 mil pesos como mucho, en algunos medios pagan un poquito más.





Pero esos salarios no compensan lo que es la canasta familiar ni la vida tan difícil que llevamos ahora”, reclamó. Debido a este factor muchos periodistas recurren al pluriempleo.





Otros optan por la migración laboral hacia áreas como las Relaciones Públicas e incluso a carreras como el Derecho y la Política. Castillo enfatizó que pese al descontento salarial, los periodistas se han preocupado por su formación profesional, cursando diferentes especialidades y maestrías.





El pluriempleo Se ha vuelto muy común que los periodistas tengan más de un empleo.





La jornada de trabajo que debería ser de 8 horas diarias muchas veces se duplica cuando el periodista asume dos tandas.





Estas dos tandas equivalen a dos salarios. “Este modo de trabajar afecta a la salud del periodista, porque si tú trabajas 12 o 14 horas eso no te permite vivir, se descansa poco, la salud se afecta, el estrés acaba, entonces ese aspecto de la salud se puede mejorar con el reajuste de salario”, afirmó Castillo.





Este segundo trabajo por el cual optan algunos periodistas muchas veces es dentro de los mismos medios de comunicación, por lo regular la radio y la TV.





Sin embargo el común denominador es irse a trabajar para el Estado. Otros retos Varios periodistas de distintos medios - y que por privacidad se omiten sus nombres - destacaron que otros retos que enfrentan los profesionales de la comunicación hoy en día son la censura y la “poca valoración” al esfuerzo realizado.





“El dominicano promedio se informa para opinar, no para tomar acciones, entonces no vale la pena arriesgar tu vida para denunciar un acto de corrupción, tráfico, robo o trata para que no se tomen acciones”, manifestó uno de los periodistas consultados.





Aunque la libertad de expresión está amparada en el artículo 49 de la Constitución Dominicana, la censura sigue estando presente en la prensa, en forma de editores que le prohíben al periodista escribir de ciertos temas que afectan ciertos intereses