Llueven las críticas al nuevo tema de Anuel y Yailín. La mayoría de los comentarios han sido negativos sobre el nuevo tema.

Tras presentar la noche del jueves el

de su nueva canción “Si tú me busca” , Anuel y Yailín han sido blanco de críticas de los usuarios en las redes sociales.



La mayoría de los comentarios han sido negativos sobre el nuevo tema. Atributos como «obscena» y «vulgar» son los que han colocado sobre la canción.



A pesar de estar en negativo, han convertido a Yailin en

. Cientos de memes han utilizado los cibernautas para expresar su rechazo.



«Yo después de escuchar la canción de Anuel con Yailin», acompañado de una imagen cortándose la oreja es uno de los comentarios.

La mejor parte



Otro usuario expresó que la mejor parte de la canción es cuando termina.



El repudio al tema ha sido tal que los fanáticos del reguetón utilizaron comparaciones con otros artistas. Tal es el caso de una persona que comentó lo siguiente:



«Si Daddy Yankee llega a escuchar esa canción de Anuel con Yailin mañana misma anuncia que no se retira nada, para salvar el reguetón de nuevo».



Los seguidores del artista boricua rechazan la canción del interprete junto a la dominicana y le piden que nunca vuelva a hacer otro tema junto a ella.



«Alguien que le diga a Anuel que no vuelva a hacer otra canción con Yailin. Gracias. Att. La Sociedad».



Una fanática escribió lo siguiente en un mensaje compartido a través del twitter: «Ni yo que soy la presidenta de Real Hasta La Muerte le puedo defender esa canción con Yailin a Anuel. Es que ni Frabian. Ni Pablito. Ni la mamá de Yailin. Nadie».



Y por último, quienes ya han escuchado el tema les recomiendan a los que aun no se han dado el chance que no lo hagan.



«Háganse un favor y nunca escuchen la nueva canción de Anuel y Yailin», comentó una cibernauta.