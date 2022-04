Habla por primera vez la menor que Rochy RD habría abusado en una villa

RD.- La prensa a obtenido parte del expediente del artista urbano Rochy RD, el cual contiene las declaraciones de la menor de edad a las autoridades sobre el hecho.

La menor dijo que solo le dieron RD$3,000 porque solamente duraron juntos un corto tiempo, pero que si hubiera durado mucho le daban RD$10,000. “El me dio 3,000 fue, no 10,000. Yo lo que quise decir es que ellos te dan 10 mil pesos si tú duras mucho, pero como fue de una vez solo me dieron 3,000”, expresó la adolescente.

El encuentro fue una villa de Santo Domingo Este a donde la llevó La Demente, quien es novia del artista urbano.

Allí tomaron vino, fumaron hookah y se bañaron en el jacuzzi.

Indicó que su mamá se enteró de lo acontecido por una vecina que le hizo el comentario. Aseguró que se fue porque ella quizo y no obligada.

“Me fui porque yo quería, ella quizo una menor disque pa’ Rochy, entonces fui una sola vez, sin-que con el y al otro día me fui”, expresó.

