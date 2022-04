Farruko informó que el avión privado donde viajaba tuvo un aterrizaje de emergencia. "Andábamos con papa Dios

El cantante urbano puertorriqueño Farruko informó que el avión privado donde viajaba tuvo un aterrizaje de emergencia.El artista publicó un video en las redes sociales donde comunicó la situación que ocurrió mientras se transportaba, aunque no dio detalles del lugar al que viajaba.Aterrizaje de emergencia, se puso tenso allá arriba, pero andábamos con papa Dios, él sabe lo que hace, te amo, gracias papá, pudo ser peor”, escribió en su cuenta de Instagram.El intérprete de “Pepas” no indicó cuál fue el motivo del aterrizaje de emergencia.Hace unos meses Farruko sorprendió en medio de un concierto, el reguetonero puertorriqueño hizo pública su conversión al Evangelio y pidió perdón por el contenido de sus canciones . “Yo no sabía el mensaje que yo estaba diciendo en mis canciones”, expresó el artista urbano a los asistentes del concierto en el FTX Arena de Miami, a quienes le enfatizó “que no importa lo que pase una tu vida, Dios te ama”.Durante la confesión a los asistentes, el artista urbano aseguró haber tenido un encuentro “con Papa Dios”.“Hoy día puedo decir que Dios está bregando conmigo”, expresó Farruko luego de enumerar diversas situaciones en su vida y su afán por el éxito y la fama, reseñó el periódico Primera Hora de Puerto Rico.