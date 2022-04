Falpo rechaza llamado a huelga y explica las razones

El Frente Amplio de Lucha Popular (Falpo) presuntamente rechazó el llamado a huelga en la región Cibao, ya que según informan la decisión tomada por la organización no contó con su participación.

“Dicha decisión para la organización y convocatoria de la huelga, no contó con la participación nuestra, no se nos consultó, ni se nos orientó que en dicha marcha se lanzaría una proclama que terminaría con un llamado regional a huelga”, sostuvo la organización.

“Una huelga, es el resultado de un conjunto de factores subjetivos, objetivos y de preparación de los escenarios que logran conjugarse y que al final garantizan el éxito de la misma. Una huelga regional debe ser parte de un proceso de acciones previas y es un punto de llegada, no de partida. Son las masas quienes deben de forma democrática, decidir sus luchas. ¿Dónde y quienes decidieron esa jornada huelgaria?”, señaló.

El gremio sostuvo que la decisión que “hemos tomado ante el llamado a huelga de la región del Cibao, tiene su justificación hasta en la misma forma en que se convocó dicho llamado: el domingo 20 de marzo en el marco de la marcha nacional por la celebración del día del agua, convocada por la Coalición de Organizaciones Sociales, Populares y Feministas del Cibao, al término de la misma se leyó un manifiesto donde se decretó una huelga regional en el Cibao por 24 horas para el día lunes 25 de abril del 2022”.

Asimismo sostuvieron que la coyuntura actual impone mucha inteligencia en el manejo, pues si la huelga es un éxito gana la oposición (FUPU-PLD), porque los convocantes no tienen la opción de capitalizar ese resultado por la tipología de organizaciones participantes y si la huelga es un fracaso gana el gobierno, pues se convierte en una válvula de escape que ralentiza las luchas y genera un reflujo de meses y a veces de años.

“Otro elemento importante es el interés del PLD y la FUPU de promover protestas en la región, tal es el caso de Bonao y Salcedo, en este último pueblo la participación de militantes de estos dos partidos es grosera, Martin Medina, Leonel Gómez y varios dirigentes de esos partidos son quienes están llamando a huelga”, señaló.

“Debemos ser inteligentes en nuestras luchas para no oxigenar a una oposición delincuente que solo pretende vincularse y colaborar con las luchas para volver al poder. El FALPO no será vagón de ningún tren que nos arrastre al abismo, las luchas del Falpo las convoca el Falpo, 37 años de lucha nos dan la experiencia para interpretar que si las últimas huelgas convocadas en Salcedo, Licey y San Francisco no se han podido realizar, eso augura que un llamado regional será poco efectivo”, indicó.

Sostuvo que la lectura, en el momento actual que hacemos, de la lucha social y sus métodos, es diferente a quienes convocan esta huelga, por lo tanto, no somos parte. Creemos que debemos aprovechar la ocasión para promover la visión del Falpo, en torno a los problemas nacionales y su posible solución, o sea, debemos impulsar las protestas con propuestas, como único camino de lograr Educar y Organizar para el Poder Popular

FUENTE