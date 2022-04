Cantante Melymel tilda de oportunista a menor por la que Rochy RD fue apresado.

La artista urbana Melymel llamó oportunista a la menor por la que el exponente de música urbana Rochy RD está siendo sometido a la justicia."Y se atreve a ganar el caso la oportunista. No se justifica que haya estado con una menor. Pero con todas esas millas que tiene, andando de madrugada, bebiendo, fumando, tatuada, cualquier hombre la da hasta por abuela", expresó Melymel vía comentarios, en una publicación en donde se difundía la información de Rochy.También, en respuesta a un usuario continuó refiriéndose a la situación: «Todos los mayores que estén con menores deben apresarlos, pero con menores de sus casas, inocentes, pero una dique menor que su mamá la botó, que para andando de madrugada, cogiéndole los maridos a las mujeres, con mas calle que una de 40.La interprete de Me quiere a mi catalogó las circunstancias acomodadas para obtener provecho económico al tratarse de un artista con dinero. "Supuestamente violada por un famoso con dinero porque alegadamente no quiso entrar en un acuerdo monetario, no lo se Rick…".En estos momentos el Ministerio Público trabaja para determinar si el intérprete de dembows tenía a su servicio una red de prostitución infantil. La Unidad de Atención a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de la Fiscalía de Santo Domingo Este desarrolla líneas de investigaciones que contemplan la posible comisión de delitos de trata, violencia de género y proxenetismo.