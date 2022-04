Cantante Ángela Aguilar enfrenta su primer escándalo por filtración de fotos con novio. Se siente triste y defraudada.

Ángela Aguilar, la Princesa de México, perteneciente a una de las dinastías musicales de mayor estirpe en su país, enfrenta su primer gran escándalo tras filtrarse unas fotos con su supuesto novio, que le llevaría 15 años de edad.



La cantante, de 18 años, aseguró sentirse triste y defraudada, tras la filtración de fotos suyas con las que no estuvo de acuerdo que se hicieran públicas.



"Han estado circulando unas fotos con las que no he estado de acuerdo que salieran. Me siento violentada, me siento violada de la posibilidad de (no) tener mi propia privacidad y yo poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo y mi imagen. Me duele haber confiado en una persona en la que yo no debí confiar”, dijo contundente la hija del veterano cantante Pepe Aguilar en un video en su Instagram.



Hace unos días se filtraron las imágenes de la joven cantante mexicana en actitudes románticas con René Humbero Lau Ibarra, mejor conocido como Gussy Lau, un compositor de 33 años de edad.



La intérprete de regional mexicano destacó en el mensaje que sus papás papás le enseñaron a mantenerse limpia de escándalos y a hablar a través de su voz y de su música, por lo que le duele haber afectado su imagen de esta forma con este acontecimiento.



“Me duele haber sido víctima de esta traición que a mí me parte el alma. Muchos pueden argumentar que fue una foto, nada más, y sí fue una foto nada más, pero esto va mucho más allá.



Ángela dijo que por primera vez se puede identificar con las mujeres que sufren este tipo de abuso, “porque hay muchas mujeres que casi se les acaba la vida con una imagen que fue publicada sin su consentimiento”.



Según la muchacha, las fotos de ella besando a su pareja le han afectado en lo profesional, en lo económico y lo personal.



"Me afecta en la parte amorosa, con mi familia. ¿Qué cara le puedo dar a mi familia? Aunque yo no estaba de acuerdo, yo me puse en una posición, en esta posición, y eso fue incorrecto de mi parte, y eso fue mi error. Me duele tanto”, escribió.



Luego agregó: "Me merezco tener esa opción, tener una opción de decidir si voy a sacar que estoy en una relación o que voy a sacar una foto o no la voy a sacar”.



Al final señaló: “Lo que sí les puedo decir es que tengo que tomarme un tiempo para poder reevaluar muchas decisiones que he estado tomando y ver cómo voy a proceder. Yo creo que mi abuela, mi linaje, mi apellido no se merecen esto y yo tampoco. Vamos a tomar todas las decisiones que tengamos que tomar en familia”.



Ángela Aguilar viene de una larga tradición familiar en la música mexicana. Su abuelo fue el icónico Antonio Aguilar, emblemático cantante mexicano. Su abuela es la cantante y actriz Flor Silvestre y su padre, el legendario Pepe Aguilar. A los 15 años, Ángela fue nominada a los Grammy 2019. Fuente listin diario