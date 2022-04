Arcángel "lo que está mal, está mal, yo no respeto a los violadores", dice lleno de ira sobre caso de Rochy RD.

El artista estadounidense AArrcangel expresó su pensar sobre el caso de Rochy RD y dijo que ‘por mas que quieran disfrazarlo, lo mal hecho está mal hecho’ asegurando que no respeta a los violadores.

Como una muestra de que el silencio nunca es una opción para el puertorriqueño, recientemente quiso pronunciarse sobre un hecho que sacudió por completo el mundo artístico. Y es que Aderly Ramírez Oviedo, mejor conocido como Rochy RD, fue señalado por la violación de una menor de edad. Por tal razón, el artista permanece privado de libertad. “Descarado. Por mí te quedas preso por un largo tiempo y si sales en mí tienes un adversario PODEROSO que no da vuelta atrás. El poder se hizo para usarlo y tú serás ejemplo de eso”, fue el primer mensaje que compartió Arcángel sobre el terrible acto del dominicano. “¿Hasta dónde lo mal hecho puede ser defendido?”, reflexionó poco después en su perfil de Instagram.

Hace unas horas, el cantante de “Amar a ciegas” realizó una transmisión en vivo donde descargó toda la rabia que siente al respecto. “Anoche cuando yo me enteré de esa porquería, yo fui al cuarto de mi hija y la abracé.

Le pedí a a Dios que nunca me le ponga en su camino un hijo de la gran p..ta como tú”, expresó Austin Santos ante la cámara de su celular.

Antes de finalizar el video, Arcángel se mostró muy molesto y aseguró que este tipo de acciones no tienen perdón. “No mereces compasión y yo me voy a encargar de eso”, señaló. “En el nombre de la hija mía, te voy a destronar”, agregó. “Yo no respeto violadores”, insistió el cantante, para luego recalcar que sus palabras también van dedicadas a quien apoye al rapero.

