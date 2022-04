Anitta dice ha estado con casi toda la industria musical y no le importa la infidelidad.

La artista brasileña Anitta siempre se ha caracterizado por ser una persona liberal y que habla sin reserva sobre su sexualidad, y esta vez no fue la excepción cuando la cantante admitió de manera sincera y abierta, haber tenido relaciones con más de un artista, además de confesar que no le importaría que su pareja le sea infiel.



“Mi amor, ya yo he estado con la industria prácticamente entera entonces es complicada esa pregunta”, respondió la dueña del baile viral de las redes sociales por su tema “Envolver” previo a la pregunta de si algún colega se ha hecho ilusiones con ella.



Sobre si ha estado con muchos de sus compañeros, la intérprete de “todo o nada” sostuvo: “Mucha gente, un sin contable gente pero no, yo también me enamoro aveces, yo también me enamoro, no es tan fácil pero yo me enamoro aveces, A veces lleva tiempo, aveces es rápido”.



Larissa de Macedo Machado, nombre de pila de Anitta, explicó que para casarse y quedarse estable en una relación amorosa debe ser alguien increíble, aunque se recuerda que la belleza carioca contrajo nupcias en noviembre de 2017 con el empresario Thiago Magalhães, pero el matrimonio llegó a su fin 10 meses más tarde.



“Para que me haga enamorar y yo me quedé ahí tranquila tiene que ser alguien increíble, tiene que ser alguien así; ¡wow!”, expresó.



“Yo creo que si, yo creo que si pero no me importa si él sale ahí unos días y hace sus cositas en la calle, no me importa”, dijo acerca de durar toda la vida cómo esposa y los ‘cuernos’.



“No, porque para mi infidelidad es cuando no eres leal a la persona en otros aspectos, ¿me entiendes?, infidelidad para mí es la mentira, infidelidades cuando tu parcero te hace sentir mal contigo misma, cuando no te trata de la manera que tú mereces ser tratada, lealtad es más cuando la persona te apoya, te quiere ver grande, feliz entonces… ay si sale un día y folla alguien, no representó nada, ahí rapidito y no me dejes saber y ya, eso no me importa, y si quieres me llamarme un día, nos montamos ahí también, nos unimos ahí a otra gente”, afirmó.



Anitta confesó ser abierta sexualmente y haber tenido experiencia sexuales con su mismo sexo y acompañaría a su pareja en la cama con otra persona que le guste, por lo que no tiene problema con ver a la persona que quiere con otra pero “si él puede yo también puedo entonces haga ahí que yo también puedo hacer acá”.