Exdiputada Gladys Azcona y su hijo están entre los detenidos en el Caso FM

Gladys Sofía Azcona de la Cruz también ocupó el cargo de viceministra de Trabajo

Entre los involucrados en este caso de lavado de activos, figuran además el exdirector de Migración y su hijo

Hasta el jueves 10 de marzo del 2022, Gladys Sofía Azcona de la Cruz aparecía sin manchas en su estadía laboral por el Estado, desde que ingresó al Plan Social de la Presidencia, en 1996 y hasta la entrega del cargo de viceministra de Trabajo, en 2020.

Incluso, la diseñadora de moda y bioanalista, nativa de Sabana Grande de Boyá, Monte Plata, recibió en 2019, medalla al Mérito de la Mujer, entregada por el expresidente Danilo Medina por sus aportes a la sociedad.

Pero este viernes, la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y otros organismos la involucraron, junto a su hijo y cinco personas más, en el Caso FM, llevado a cabo en Santiago, Santo Domingo y Punta Cana en contra el crimen organizado y lavado de activo.

La unión sanguínea entre ambos está plasmada en la declaración jurada de la exfuncionaria en la Cámara de Cuentas. La Procuraduría aún no han detallado qué papel jugaron los vínculos madre e hijo en la alegada red de lavado.

Solo han revelado que el supuesto cabecilla es Juan Gabriel Pérez Tejada, cuyo padre, Juan Isidro Pérez de la Rosa -exdirector de Migración en Santiago- también está apresado. Además, la madre de Pérez Tejada, la señora Juana María Tejada Francisco, es miembro de la Fiscalía Laboral de Santiago, según la lista de procuradores fiscales de la Procuraduría General.

Los demás involucrados son Anabel Altagracia Sánchez Santana, Rolando Miguel Reyes Javier y Dyna Madison Noguera Polanco.

El paso de Azcona de la Cruz por el Estado

El último puesto en el Gobierno de Azcona de la Cruz fue viceministra para Sectores Vulnerables y Trabajos Infantiles del Ministerio de Trabajo, otorgado mediante el decreto 529-12.

Previamente, en 1998 ganó como diputada del Distrito Nacional, cargo que repitió en el 2006, como representante del Parlamento Centroamericano (Parlacen) por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

La también egresada de la UASD (1996) ocupó el cargo de embajadora del Ministerio de Relaciones Exteriores.

“Ganamos, gracias a Dios, a la formación en valores que me dieron mis padres y esa formación política que me dio la escuela del PLD. Gracias a eso he podido salir a flote y convertirme en una mejor persona”, relata Azcona de la Cruz en una semblanza publicada por el periódico El Caribe.

No obstante, en la actualidad se enfrenta a un proceso legal en el que el Ministerio Público pedirá prisión preventiva y solicitará que el caso se declare complejo.

En los allanamientos dirigidos por 15 fiscales, en coordinación con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional (HSI) de Estados Unidos, se ocupó US$1,020,000, RD$760,000 y 50 euros. También 13 vehículos, incluyendo uno marca Ferrari y dos Porsche.

El génesis del Caso FM fue un decomiso en el Puerto de Haina Oriental de US$4.3 millones que la Dirección General de Aduanas encontró en dos bocinas procedentes de Brooklyn, Nueva York.