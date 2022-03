Entre lágrimas y arropado por sus compañeros comunicador Jary Ramírez revela que le diagnosticaron cáncer.

Luego de un tiempo sin asistir al espacio televisivo "De extremo a extremo", el comunicador Jary Ramírez regresó al programa que se transmite por Digital 15 al mediodía y reveló la causa de su ausencia. Le diagnosticaron cáncer.



Entre lágrimas y arropado por sus compañeros el periodista especializado en temas de farándula detalló que, "Cuando escuché la palabra cáncer me desplomé".



"Sabía que algo no estaba bien", confesó a sus compañeros Jessica Pereyra y Alex Macías con quienes habló del complicado proceso que vivió. Se trató de un tumor maligno fase dos en el colon.



El periodista señaló que se operó en la ciudad de Nueva York y agradeció a sus familiares, en espacial a su hermano y padre por no dejarlo solo. "Mucha gente está sorprendida porque solo tengo dos meses de la operación", señaló mostrando imágenes de cómo se veía el tumor.



Dijo, además, que no recibirá quimioterapias, pero seguirá con la revisión cada seis meses.