Daddy Yankee anuncia su retiro formal de la música.

El cantante boricua Ramón Luis Ayala, mejor conocido como Daddy Yankee, anunció su retiro formal de la música con el lanzamiento de una producción que considera será la mejor y una gira de conciertos, para despedir sus 32 años de trayectoria artística.



A través de un video colgado en sus redes sociales Daddy Yankee, agradeció a toda su fanaticada por el apoyo que le han brindado en estas tres décadas de carrera musical urbana.



“Esta carrera, que ha sido un maratón, al fin veo la meta. Ahora voy a disfrutar con todos ustedes lo que me han dado, lo que me han regalado”, arrancó el artista puertorriqueño.



“En este género, la gente dice que yo lo hice mundial, pero fueron ustedes quienes me abrieron la llave para abrir las puertas para convertir este género en el más grande del mundo”, enfatizó “El máximo líder” del reguetón en el mensaje.



El artista de 45 años reconoció que sus seguidores han sido “el tesoro más grande que puedo tener en mi carrera” que se extiende por 32 años, según dijo el propio Daddy Yankee en el video sentado en una mesa de billar en su mansión en Luquillo, ciudad en la costa noreste de Puerto Rico.



“Siempre trabajé para no fallarles, para no buscarme problemas, con mucha disciplina, para poder inspirar a todos los chamaquitos (jóvenes) a que sean líderes, que sueñen con crecer, que no piensen en limitaciones y trabajen por su familia y por los suyos”, reflexionó.



“En los barrios, donde nosotros crecimos, la mayoría queríamos ser narcotraficantes. Hoy por hoy, bajo para los barrios y los caseríos (residenciales públicos), y la mayoría quieren ser cantantes. Eso para mí vale mucho”, sostuvo.



“La Última Vuelta World Tour” comenzará en el Moda Center de Portland, Oregon, el 10 de agosto de 2022.