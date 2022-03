Chris Rock no presenta cargos contra Will Smith por la bofetada de los Oscar. ' Ver video

(CNN) -- Chris Rock no presentará cargos contra Will Smith tras su altercado en el escenario de los Oscar de este año, según informó el Departamento de Policía de Los Ángeles.



Smith golpeó a Rock en la ceremonia del domingo por la noche después de que el cómico hiciera una broma sobre la cabeza rapada de su esposa Jada Pinkett Smith mientras presentaba el premio de la Academia al mejor documental.



Cuando Rock bromeó: "Jada te quiero, 'G.I. Jane 2', no puedo esperar a verla", la cámara cortó a Pinkett Smith, que puso los ojos en blanco. La presentadora de "Red Table Talk" ha hablado abiertamente de su lucha contra la alopecia, un trastorno autoinmune que provoca la caída del cabello.



Tras la broma, Smith subió al escenario y golpeó a Rock, antes de decirle "deja el nombre de mi mujer fuera de tu p*** boca".



La estrella de "The Pursuit of Happyness" parecía arrepentida cuando volvió al escenario poco después para aceptar el Oscar al mejor actor por su papel de Richard Williams, el padre de Venus y Serena Williams, en la película "King Richard".



Durante su emotivo discurso, Smith pidió disculpas a la Academia y a sus compañeros nominados por el incidente, pero no mencionó a Rock por su nombre.



Aunque las acciones de Smith han sido ampliamente condenadas en las redes sociales, y muchos sostienen que debería ser acusado de agresión, su hijo de 23 años, Jaden Smith, compartió un tuit poco después del incidente, que decía: "Y así es como lo hacemos".



La policía de Los Ángeles confirmó este lunes que Rock se negó a presentar una denuncia policial.



"Las entidades de investigación de la policía de Los Ángeles están al tanto de un incidente entre dos individuos durante el programa de los Premios de la Academia", dijo el departamento a CNN en un comunicado. "El incidente involucró a un individuo que abofeteó a otro. El individuo involucrado ha declinado presentar un informe policial. Si la parte involucrada desea un informe policial en una fecha posterior, la policía de Los Ángeles estará disponible para completar un informe de investigación".



CNN se ha puesto en contacto con los representantes de Rock para obtener más comentarios.



Smith pareció predecir el caos de la noche de los Oscars en un post de Instagram horas antes. Compartiendo un video de él y su esposa en su atuendo de alfombra roja con sus 60 millones de seguidores, escribió: "Me 'n @jadapinkettsmith se vistió para elegir el caos".



Lisa Respers France y Stephanie Elam de CNN contribuyeron a este informe.