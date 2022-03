A Abel Martínez le miente el PLD en Montecristi

Ante la carencia de liderazgo, el cual era disfrazado de presupuesto cuando el PLD estaba en el poder, *dirigentes (que en verdad no lo son) del PLD han dicho que el tres veces senador Heinz Vieluf Cabrera hará un movimiento de apoyo para las aspiraciones a la presidencia de la República de Abel Martínez.*

Todo esto tiene una explicación. El sector mayoritario de lo que queda del PLD sigue al senador en tres (3) ocasiones. Como los que hoy dirigen el PLD asumieron que el presupuesto es liderazgo, al hoy no tener como nadar en la piscina del Estado, *recurren a la mentira para inducir al sector Vieluf a integrarse a la campaña de Abel Martínez.*

Aunque Vieluf a mi no me ha dicho nada, se que ambos pensamos igual: no se obtienen resultados diferentes aplicando los mismos procedimientos.