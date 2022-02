En Playa el Morro Montecristi muere joven mientras disfrutaba de un baño

Por Santos Vásquez.

Murió en las primeras horas de la tarde de este domingo un joven que oscila entre los 18 y 20 años de edad mientras disfrutaba de un baño en la playa detrás del Morro de Montecristi.

Foto en vida

El joven cuyo nombre aún no a sido identificado se dice que es miembro de una familia identificada con el apodo de los pica pica residentes en el barrio los Maestros en la ciudad San Fernando de Montecristi, donde vivía el hoy difunto.

Se dice que el joven murió ahogado.

A la hora de publicar esta noticia el cadáver del joven se encontraba a orilla de la playa detrás del momento natural el Morro de Montecristi, situado en la Línea Noroeste de la República Dominicana.

