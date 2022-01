Supuesto romance de Anuel AA con dominicana trasciende a nivel internacional

Tras la ola de rumores sobre la aparente relación sentimental del reguetonero puertorriqueño Anuel AA con la exponente urbana dominicana, Yailin “la más viral”, medios como Telemundo, Univisión, Los Angeles Times o People en español aseguran que, con sus últimas acciones, el rapero parece confirmar que está nuevamente en pareja.

Según la revista People en su versión hispanohablante, luego de ser captado asistiendo a una presentación de la bailarina donde no dejó de admirarla, el ex de Karol G ya no parece esconder su relación íntima con la intérprete de música urbana, a quien aparentemente ha llenado de costosos regalos.

En sus historias de Instagram, el cantante presumió las valiosas joyas que desde hace unos días porta la joven como parte de su atuendo.

“Aquí [todo el] mundo anda mínimo 100 mil encima”, escribió Anuel junto al vídeo que muestra los brillantes que luce Yailin en su cuello y muñeca.

La cantante, por su parte, publicó el vídeo de Anuel en sus historias, agregando una segunda grabación con tres corazones rojos, donde muestra al puertorriqueño abrazándola del cuello.

Esta aparente confirmación de un nuevo amor no cayó nada bien entre los fanáticos del reguetonero que, al parecer, no aprueban a su nueva conquista, y se han desvivido en halagos y menciones a la expareja de Anuel AA, la cantante colombiana Karol G.

“Después que se cansó de llorarle a Karol G para que volvieran finalmente se rindió”, escribió un fanático de la expareja.