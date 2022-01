Milagros Ortiz Bosch revela porqué no han destituido a Lisandro Macarulla

SANTO DOMINGO.- El ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, quien supuestamente participó en operaciones fraudulentas en la construcción de la nueva cárcel de La Victoria, no ha sido destituido porque según Milagros Ortiz Bosch, es un caso en el que no es él directamente, sino de la empresa de su familia Mac Construcciones, y que es la justicia que dirá si tiene implicaciones o no.

La directora general de Ética e Integridad Gubernamental comparó el caso de Macarrulla con el de la exministra de la Juventud, Kimberly Taveras, quien fue destituida por irregularidades de ese ministerio.

«Tu me dirás ¿por qué no pasó lo mismo con Lisandro Macarrulla? en el caso de Kimberly de una mujer joven, era un caso que le implicaba a ella en la evaluación que la justicia hizo de su declaración patrimonial y eso es un caso de justicia, y es un caso que ella implica una investigación». manifestó Ortiz Bosch en la entrevista central de El Despertador.

Ortiz dijo que en el caso de la última exministra de la Juventud, Luz de Alba Jiménez, la Contraloría la remitió a la justicia.

«Yo tan pronto salió el rumor le pedí la entrevista a Lisandro y hablamos del tema muy extensa, y le hice las preguntas apropiadas, yo no le consulté a nadie lo que tenía que hacer, yo sabía lo que tenía que hacer y lo hice», sostuvo,

«Cuando conversé con él, me presentó a donde estaba el problema, porque era un asunto vinculado con el exprocurador y ya estaba allá, ya estaba en la justicia y yo no llegó allá».

