Danilo ha manifestado a peledeístas que se va a defender junto a su familia, dice Melanio Paredes

Por: Joel Suriel. – El expresidente de la República y presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, ha manifestado a los dirigentes de esa organización que él se defenderá ante la justicia junto a sus familiares que han sido imputados en casos de corrupción durante su gestión gubernamental (2012-2020).

Así lo manifestó el miembro del Comité Político del PLD y exministro de Educación, Melanio Paredes, quien indicó que esa organización nunca ha defendido inconductas que pudieron suceder durante la gestión de Medina, sino que defiende que no se persiga en una sola dirección y que se respete el debido proceso.

Paredes aseguró que el PLD apoya que todo el exfuncionario y miembro de ese partido que haya incurrido en actos dolosos contra el patrimonio público debe pagar por ello ante la justicia.

“El presidente Danilo Medina nos ha manifestado que él va a defenderse junto a su familia y yo pienso que en buen derecho le corresponde hacerlo. El partido lo que ha planteado no es defender las inconductas, sino la defensa de que no se judicialice y se abuse en el sentido de perseguir en una sola dirección y que no se respete el debido proceso. Todo el que ha cometido una inconducta debe pagar por ello”, señaló Paredes.

El dirigente político también criticó que el nombre del expresidente Medina haya sido mencionado en un expediente judicial sin imputársele un solo hecho, lo que entiende solo tiene la finalidad de desacreditar la imagen de esa organización.

Indicó que en el Partido Revolucionario Moderno (PRM) hay serias denuncias de financiamiento electoral ilícito, pero sin embargo, estos casos no son investigados o son engavetados por las autoridades judiciales.

“El Ministerio Público donde quiere engarzar o citar o de alguna manera mencionar al presidente Medina es porque supuestamente los que se imputan como ilícitos derivaban en financiamiento electoral, pero en el propio PRM hubo denuncias, nosotros incluso la planteamos de que fueran investigadas, recibió mucho dinero del narco y las pruebas están ahí, hay legisladores del PRM imputados en expedientes que han quedado en el limbo, pero hay otros que han sido imputados en países extranjeros”, expresó.

Al ser entrevistado en el programa El Matinal, el miembro del Comité Político del PLD no descartó una posible alianza entre esa organización y la Fuerza del Pueblo (FP), partido liderado por el expresidente Leonel Fernández, luego de la ruptura de éste con el partido morado luego de 46 años de militancia y 17 siendo su presidente.

Dijo que ante una virtual repostulación del presidente Luis Abinader, entiende que todas las condiciones están dadas para que haya una unificación entre los expresidentes Leonel Fernández y Danilo Medina.

“Ante una virtual repostulación del presidente Abinader, que el como persona puede tener una buena aceptación, más no así con su partido y ahí vendrá el problema de las disputa de las candidaturas menores, parecería que el escenario para el reencuentro de la oposición está predestinado, pero falta mucho para eso”, recalcó.