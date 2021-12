Jandy Ventura le pone los puntos sobre las "IES" a Frederick Martínez "el Pachá".

Tremendo susto se llevó el comunicador Frederick Martínez "el Pachá" cuando a los estudios de Teleradio América, desde donde se transmite "Pégate y Gana", llegó de sorpresa el merenguero Jandy Ventura para desahogarse con el animador por este haberlo sacado al aire en una llamada telefónica.



El hecho, que sucedió aparentemente unos días después de la muerte del "Caballo Mayor" en julio, molestó a Jandy por la sencilla razón del titulo que habrían puesto en YouTube tras hablar por teléfono con su "amigo" el Pachá.



"La amistad no se obliga… tu tienes tu teléfono ahí que me enseñaste ahorita, búscalo; y busca en YouTube Jandy Ventura dice que sale a beber cervezas después del entierro de su papá. Tú (Pachá) me vas a decir a mi que motivó a esa persona para decir eso que yo no lo dije, pues una llamada que me hizo mi amigo, y mi hermano al que yo lo tomé el teléfono, en un momento de duelo y le hablé a mi amigo y mi hermano, que no me dijo que me tenía en el aire", dijo Jandy un poco molesto, según sus expresiones.



Agregó que está "nervioso" porque en su familia nunca "hizo escándalos" para vivir de la "farándula" porque "yo nunca voy hacer escandalo para vivir de farándula".



Tras la situación, Ventura, dijo que en varias oportunidades el Pachá habló con varias personas para que hablaran con él (Jandy). Sin embargo, en vista del mal rato que pasó se tomó su tiempo para cuando hablara con el Pachá no 'ofenderlo, ni faltarle el respeto, ni decir cosas que no debo decirle a un amigo'.



Jandy aclaró que a "mi no se me han subido los sumos a la cabeza, yo sigo siendo el mismo Jandy y el mismo Juan de Dios, como tú me llamas; el muchachito aquel que siempre te ha querido. Cuando te llamó mi abogado, tú sabes por qué fue? Porque eso es difamación".



Al final, Jandy dijo que quiere a Frederick Martínez y que solo pide tiempo para subsanar el impasse de la conversación telefónica con el presentador por haberlo sacado de contexto.