Rochy RD le regala un millón de pesos a uno de sus empleados. Ver video

Por Yerlendy Abad-masvip



Aderly Ramírez Oviedo, mejor conocido artísticamente como Rochy RD, mostró este miércoles su lado humano al premiar a uno de sus empleados con un millón de pesos dominicanos en efectivo.



En un video difundido en las redes sociales pudimos ver como en un humilde acto el artista se desprende de parte de lo que ha ganado en estos tres años de carrera musical.



“El trabajador del mes y de todos los meses, para que este claro y no es dique de boca”, se escucha decir al exponente urbano mientras el beneficiado llora, según él, de felicidad.



Al afortunado trabajador, quien ahora es el nuevo millonario de “La Alcaldía”, se le conoce en Instagram como Maicol Pons y entre lágrimas agradeció a “El Wawawa” diciendo que: “Nunca había llegado a una familia cómo esta, los que me han cambiado la mente y me han cambiado como persona”.



Rochy también resaltó que Maicol es una persona que vale oro y esa cantidad de dinero que puso en sus manos no es nada.



Horas después, Maicol publicó una fotografía, donde aparece con un carro de la marca Honda frente a un auto import aparentemente acabando de hacer la compra de su propio vehículo.