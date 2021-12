 Presidente Abinader: Reforma de la Policía es un paso gigante en la modernización del país 

Pide a Población No Tener Duda de la Aplicación de la Propuesta de Reforma Policial



Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader recibió este lunes el informe final con las propuestas para reformar a la Policía Nacional, las que consideró son un paso gigante hacia la modernización del país.



El mandatario dijo que la propuesta de modernización de la PN recoge la mejora de las condiciones de trabajo de los policías, con el fin de optimizar la labor de prevención, control y persecución del crimen.



El informe es el resultado del arduo esfuerzo que realizó durante meses el Grupo de Trabajo para la Transformación y Profesionalización de la Policía Nacional, creado por decreto, e integrado por una importante representación de diversos sectores de la sociedad dominicana.



“Este Grupo de Trabajo ha dado con las claves para lograr la reforma policial que tanto anhela nuestra sociedad”, afirmó el gobernante.



El presidente informó que han sido identificados una serie de problemas que ameritan de una intervención urgente para facilitar de forma inmediata algunos cambios fundamentales en términos normativos y procedimentales.



Adelantó que el objetivo es la estructuración de un cuerpo policial de proximidad al ciudadano, que sea garantista de los derechos fundamentales y que sus miembros entiendan verdaderamente cuál es su papel frente a la ciudadanía.



Abinader consideró que la transformar la Policía es una tarea gradual, a mediano y largo plazo.



Recordó que una reforma integral de la Policía ha sido uno de los temas prioritarios de su agenda de Gobierno y que constituye una de las más relevantes demandas sociales de los últimos años.



Tras calificar el trabajo de realista, estudiado y consultado, el mandatario solicitó al Grupo, que a partir de ahora se conviertan en una comisión de seguimiento para garantizar la correcta aplicación de las recomendaciones.



“Por eso lo importante es la supervisión para el seguimiento de la aplicación, porque yo sé que muchos dominicanos temen que esas recomendaciones se queden como en otras ocasiones, en los escritorios de los funcionarios”, Abinader.

Pidió a los dominicanos no tener duda en cuanto a la aplicación de la propuesta de reforma policial.



Las recomendaciones, sostuvo, una parte se están aplicando, y otras se aplicarán en los próximos días y todas se aplicarán en los próximos meses.

Como parte de las recomendaciones, el presidente Abinader citó que más de 2,500 policías que se encontraban ofreciendo servicios privados han sido reintegrados a sus labores dentro de la institución.



Felicitó en nombre del Gobierno y del pueblo dominicano a todos los actores que han intervenido en este proceso para la elaboración del informe presentado.



Entre los aspectos esenciales que deben mejorar de forma significativa, el presidente citó:



– Un régimen de control, especialmente de tipo externo; al que prestaremos especial atención para hacerlo efectivo.



– La falta de estructuración de las compensaciones salariales. Un aspecto en el que ya hemos intervenido de forma directa con la disposición del aumento salarial a los policías.



– El centralismo excesivo de la actuación policial; la histórica insuficiencia de recursos; y una formación académica y procedimental deficientes.



– Así como un enfoque erróneo y muchas veces desproporcionado del uso de la fuerza frente a los ciudadanos y sus derechos humanos. Algo que vamos a corregir.



– El necesario fortalecimiento de la carrera policial y el escalafón.



– Corregir la falta de estructuración de perfiles de ingreso.



– La necesidad de un enfoque de cultura policial que esté al servicio de la ciudadanía.





Institucionalidad y transparencia



Abinader mencionó la recomendación del informe, que es importantísimo para la institucionalización del cuerpo ahondar en el fortalecimiento de la carrera policial.



Asimismo, en la estructuración del régimen de compensaciones, la revisión del carácter de los denominados “especialismos” y en la adecuación de los procedimientos disciplinarios a los principios del debido proceso.



“Que la veeduría ciudadana esté regulada mediante comisiones independientes; que para el ingreso a las filas de la Policía Nacional se cuente con unos criterios específicos, sin que esto pueda atentar contra ningún derecho fundamental de los que protege de forma general a todos y cada uno de los dominicanos”, agregó.



De igual forma, que la evaluación de desempeño sea una herramienta definitoria para otorgar ascensos e incentivos; que rija de una vez y por toda la dignidad humana como principio rector en las actuaciones de los agentes.



Y en definitiva, indicó, que la Policía, como el resto de las instituciones del Estado, se sume al compromiso del Gobierno con la transparencia.



Voluntad del presidente



De su lado, el coordinador de la Comisión Especial para la Transformación y Profesionalización de la Policía Nacional, Servio Tulio Castaños Guzmán, expresó que el presidente Abinader tiene sus méritos en la puesta en marcha de esta comisión y que tiene el peso político para llevar a cabo una reforma policial como la que se está realizando.



“Es que esto no ase hace solamente con la voluntad del presidente de la República. Esto no se hubiese podido hacer sin él”, afirmó Castaños Guzmán.



Explicó que el grupo de carácter consultivo y multidisciplinario, concentró sus esfuerzos en aportar elementos que contribuyeran a la discusión sobre el sentido y el alcance de la reforma de la Policía Nacional, con iniciativas propuestas para la consideración del presidente Abinader.



“Dado la apertura que ha tenido la Policía Nacional y la voluntad política de las instituciones que se han sumado a este esfuerzo, evidentemente pudimos ir más rápido que lo que se había previsto. Este trabajo que estaba destinado a que se presentara en un año, lo estamos entregando en ocho meses”, resaltó.



Estuvieron presentes en el acto, los ministros de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, de Interior y Policía, Jesús -Chu- Vásquez y de Administración Pública, Darío Castillo; el director de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Alberto Then; y la directora general de Ética e Integridad Gubernamental Milagros Ortiz Bosch; así como representantes de la sociedad que conformaron la comisión.

También los asesores internacionales que han trabajado en la elaboración del informe.