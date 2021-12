Pelotero Francisco Peña cumple sueños a niño catcher de cartón.

Ivadri Corniel Valdéz, de nueve años de edad, actualmente cursa el cuarto curso en la escuela, iniciará su sueño para convertirse en un receptor de béisbol igual que su jugador favorito Francisco Peña, luego de que una foto se hizo viral en redes sociales cuando vestía un equipo de cátcher de cartón esa indumentarias ya no la tendrá que utilizar porque el propio Peña le regaló un equipo de protección completo.





Su sueño es ser pelota pero su madre Reina Valdez, explicó que es madre soltera y que el poco ingreso como empleada en una banca de lotería no le alcanza para inscribirlo en una liga, pero que a raíz de la foto viral ya ha recibido una beca para inscribirse a practicar el deporte.





“Francisco Peña fue que me inspiró, mi amiguito fue que me dio la idea de hacer eso, para que la pelota no me de en la cara” narró el niño que buscó dos cajas en un colmado para hacer la pechera, rodilleras y la careta.