Juan Manuel Méndez; “Yo voy a hacer todo lo posible para que el presidente Abinader continúe más allá de 24”

El director del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), mayor general Juan Manuel Méndez, aseguró este lunes que pretende hacer y todo lo posible para que el presidente Luis Abinader, continúe más allá de 24, alegando que le debe esa, porque el lo ha distinguido y el mismo se considera una persona agradecida.

“Yo voy a hacer todo lo posible para que el presidente Abinader continúe más allá de 24”, expresó Méndez, durante una entrevista en el programa “Hoy Mismo” de Color Visión, donde también explicó que en 2020 quiso retirarse del cargo que desempeña y que se mantuvo por una petición del presidente de la República.

En otro sentido, el funcionario dijo que hay entidades que no coordinan con el COE y que hay organismos que no tienen confianza en él, que designen otra persona y que no tiene problemas en eso porque estoy ahí de manera honorífica.

“Hay coordinaciones que se hacen con instituciones que todavía permanecen, hay otras que no lo están haciendo violentando la Ley. El problema de esas situaciones es que te crean ruidos y no es a mí que me lo crean, se lo crean al Gobierno”, expresó.

Invitó a las personas que están en contra del COE a que hablen con Abinader para que que modifiquen la Ley.

“Pueden designar cualquier persona, pero que no trochen lo que se ha logrado con sangre y fuego, ese organismo funciona porque es un organismo colectivo que aglutina 22 instituciones y que funciona por sectores”, sostuvo.

Reafirmó que no recibe ningún sueldo por parte de esta entidad, debido a que ya cobra una pensión y no quiere que la gente piense que se quedó por el dinero, sino solo por servir.

“Yo gano lo mismo en mi casa que en el COE y al contrario si estoy en mi casa gano más porque puedo buscar otro trabajo”, manifestó.

Explicó que de no haber integración por parte de las entidades se va a traducir en protagonismo de algunos, dispendio de recursos.