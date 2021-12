Hombre se prende en fuego frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva

Un hombre identificado como Concepción Polanco, se prendió en fuego este lunes frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva en reclamo por supuesta injusticia en su contra.

“Hice eso porque me hicieron muchos daños, porque ha hecho de todo y no me resuelven nada”, dijo.

En tanto que Deivin Polanco la persona que acudió en auxilio relató la forma del hecho y acudió de inmediato a su vehículo a buscar un extinguidor por lo que se le salvó la vida.

“Llegué al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva a buscar una sentencia, sucede cuando voy entrando hay un señor que se prende en fuego él mismo en fuego, entonces yo tengo un extintor en mi Yippeta y voy busco el extintor automáticamente y lo desconecto y lo apago”, relató Polanco.

Tras 40 minutos en tardar en su llegada, el Servicio de Asistencia Emergencia 911 llega frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva donde se llevó al hombre que se prendió en fuego.

Por Yasmel Bueno