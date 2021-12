El Lápiz revela cuál es su problema con Santiago Matías “Alofoke”

Las diferencias entre el rapero Lápiz Conciente y el productor Santiago Matías son evidentes desde hace años, pero pocos han escuchado de parte de Lápiz cuál es su “problema” con Alofoke.

En una entrevista para el canal de YouTube del locutor Brea Frank, el artista reveló que su situación con Matías es porque éste está deteriorando la sociedad y a él le duele ver a la gente de su país deteriorada.

“Yo soy anti deterioro de la sociedad, porque yo soy dominicano y me duele mi país. Cuando usted tiene la responsabilidad que él tiene, de comunicar de la manera que él la tiene actualmente, esa fuerza, ese don que Dios le dio…tú tienes que usarlo para edificar porque al final todos nos vamos a morir y el legado tiene que ser positivo para que tu paso por la tierra no haya sido en vano”, expresó Conciente a Brea.

Lápiz dijo que bajo ninguna circunstancia quiere ser partícipe del deterioro de la nación: “No quiero ni si quiera tener que rendir cuentas, de que alguien me diga que yo también fui partícipe de eso. Distancia entre nosotros, ustedes allá deteriorando y yo aquí recomendando libro y ayudando a la gente”, comentó Avelino Figueroa, nombre de pila del rapero

El intérprete de “Amor por accidente” aprovechó el momento para agradecerle a Brea por estar de regreso en el país, pues entiende que la comunicación urbana del país está falta de personas con criterios.

Sobre los comentarios que ha hecho Santiago Matías, de que Lápiz ha atentado de tumbarle su plataforma comunicacional, Avelino dijo que esas son frustraciones de Alofoke.

“Esas son frustraciones, lo que pasa con esos chamacos es que yo a ellos les enseñé como era el sistema, pero ellos no entienden que uno le enseña todo lo que ellos saben, pero no todo lo que yo sé, entonces ellos siempre viven con ese tipo de frustraciones. Siempre hay personas con más energía y no sé si lamentablemente o para felicidad mía yo soy una persona que tengo esa luz, que tengo esa energía, muchos de estos tipos han querido ser lo que uno es, quieren ser artista, y sus frustraciones es porque ven en el otro lo que ellos han querido ser”.

En cuanto a porque no le ha ofrecido una entrevista, aclaró que él no le está ofreciendo entrevista a ningún medio: “Mucha gente cree que es que yo tengo algo en contra de Santiago Matías, pero ¿En qué medio tú me has visto a mí? Entonces no tengo nada en contra de él, sino de todos los medios, que ellos lo quieran encasillar de esa manera y no vean la realidad es otra cosa. No es nada personal, yo respeto el punto de ellos de venir de abajo, crecer, de mejorar su calidad de vida, lo que no respeto es que deterioren la forma de pensar de mi nación. En cualquier momento eso a ellos les pasara balance porque del deterioro de la masa ellos también serán víctimas de eso”, finalizó diciendo sobre el tema.