Chiquinquirá Delgado reveló por qué no se quiere casar con Jorge Ramos, con quien mantiene una relación.

Durante una reveladora entrevista Chiquinquirá Delgado explicó porqué no quiere casarse con el periodista Jorge Ramos, con quien mantiene una relación.



La animadora venezolana Chiquinquirá Delgado ofreció una entrevista a la periodista Erika De la Vega para su podcast «En Defensa Propia».



Durante el encuentro, Chiquinquirá comentó que aunque está feliz y enamorada de su pareja Jorge Ramos con quien tiene 10 años de noviazgo, no tiene planes de casarse con él. «¿Te casaste?», preguntó Érika.



«No, no he sido tan optimista. Es que si no te ha funcionado para qué insistir yo creo que el compromiso es lo que importa y eso es más importante que un papel«, dijo Chiqui.



«Entonces si ya no ha funcionado antes para qué sigo dándome con la misma piedra (…) No sé, no les gusta la idea de novios por siempre, suena romántico, yo soy muy romántica por esa parte. Así que lo voy a seguir intentando a ver si funciona aunque ya han pasado varios años», acotó. «Ha funcionado bien, somos una familia moderna, sus hijos, mis hijos todo el mundo se entiende», agregó.