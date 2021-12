Actor Miguel Varoni feo pa´la foto

Desde hace algunos meses, los fanáticos del actor, productor y director Miguel Varoni se han mostrado preocupados por su bienestar, pues en varias entrevistas y apariciones recientes se ve que está mucho más delgado a lo que acostumbraba.



“Solo espero que tu salud se encuentre bien”, “me quedé impresionada con su cambio” y “Varoni está irreconocible” son algunos de los comentarios que ha recibido el actor últimamente.



Varoni, de 56 años y quien es el vicepresidente creativo de Estudios Telemundo, es recordado por los televidentes colombianos gracias a su papel protagónico en la telenovela ‘Pedro, el escamoso’, producción en la que se destacaba por su pelo largo y su particular forma de bailar la canción ‘Pirulino’.



No obstante, el actor luce muy diferente a como se veía en la telenovela, estrenada hace más de dos décadas. Actualmente, además de estar más delgado, tiene el cabello corto y canoso, barba y lentes.



Y aunque ha recibido una gran cantidad de comentarios en torno a su aspecto físico, no ha comentado nada al respecto.



Es por eso que, tras un tiempo de recibir comentarios sobre el peso del actor, su esposa, la también actriz Catherine Siachoque, decidió contar la razón por la que Varoni está tan delgado.



Siachoque, pareja del actor por más de 25 años, le dijo a la escritora venezolana Indira Páez que, a pesar de que muchas personas creen que su esposo ha perdido peso debido a que es vegano desde hace unos meses, ese no es el verdadero motivo del cambio.



“La gente, aclaro, todo el mundo está diciendo que Miguel está tan flaco porque se volvió vegano. Yo sería un hueso y lo que soy es envidiosa de ver a Miguel tan flaco”, afirmó la actriz.



Así las cosas, para Siachoque el verdadero culpable de la delgadez de su esposo es el covid-19, enfermedad que al parecer también le dejó secuelas en su memoria, pues la actriz relató que Varoni no recuerda muy bien ciertos eventos de cuando estuvo contagiado.