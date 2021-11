Se conmemora hoy 25 de noviembre el 61 aniversario del asesinato de Las Hermanas Mirabal

SANTO DOMINGO, RD.-Se conmemora este jueves 25 de noviembre , el asesinato de las hermanas Patricia, Minerva y María Teresa Mirabal, conocidas como Las Mariposas.Junto a esas mártires, fue asesino Rufino Lara, su chofer, ocurrido en 1960.

En homenaje a Las hermanas Mirabal, la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 54/134 el 17 de diciembre de 1999, declaró el 25 de noviembre de cada año como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer o Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, invitando a gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales a convocar actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública sobre el problema de la violencia contra la mujer.

Se recuerda que las Mirabal fueron tres hermanas dominicanas que mantuvieron una firme lucha en contra de la dictadura instaurada por Rafael Leonida Trujillo Molinas.

Una cuarta hermana, Bélgica Adela «Dedé» Mirabal, no tuvo un papel activo en las actividades hechas contra el dictador.

La hermana mayor, Patria, no tenía el mismo nivel de actividad política que sus otras hermanas, pero las apoyaba; incluso prestaba su casa para guardar armamentos y herramientas de los insurgentes.ral de las Naciones Unidas en su resolución 54/134 el 17 de diciembre de 1999, declaró el 25 de noviembre de cada año como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer o Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, invitando a gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales a convocar actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública sobre el problema de la violencia contra la mujer.

Las Mirabal fueron tres hermanas dominicanas que se opusieron fervientemente a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Las tres fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960.

Una cuarta hermana, Bélgica Adela «Dedé» Mirabal, no tuvo un papel activo en las actividades hechas contra el dictador.

La hermana mayor, Patria, no tenía el mismo nivel de actividad política que sus otras hermanas, pero las apoyaba; incluso prestaba su casa para guardar armamentos y herramientas de los insurgentes.