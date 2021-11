Leonel dice es “inhumana” deportación de haitianas embarazadas; exhorta al gobierno de Abinader tener prudencia

El expresidente de la República Leonel Fernández exhortó este miércoles al gobierno del presidente Luis Abinader a tener mayor prudencia y sensibilidad en la deportación de cientos de mujeres embarazadas que cruzan ilegalmente al país provenientes de Haití.

El presidente de la Fuerza del Pueblo (FP) aseguró que la expulsión de estas mujeres, algunas de los mismos hospitales, afecta la imagen internacional de la República Dominicana.

El tres veces jefe de Estado dijo que las deportaciones de las mujeres embarazadas hacia Haití es una acción “inhumana” que atenta contra el derecho internacional, por lo que pidió al gobierno reconsiderar

“Una vez una mujer embarazada, sea de la nacionalidad que sea, entra a un establecimiento de salud, para poder dar a luz, y que esa persona sea detenida, y compulsivamente esa persona sea sacada del país es algo que debe reconsiderarse, porque es algo inhumano y a la República Dominicana le puede afectar en su imagen internacional, primero porque se trata de una agravio a una mujer, y en segundo lugar porque se trata de mujeres embarazadas”, indicó el exmandatario en una actividad de la Fuerza del Pueblo.

Dijo que sin desconocer el derecho soberano que tiene el Estado dominicano a deportar ilegales para proteger su territorio se debe hacer la excepción con las parturientas para respetar el acuerdo sobre derechos humanos del que República Dominicana es signataria.

Igualmente, consideró que es importante que se entienda que la crisis es en Haití, no una crisis dominico-haitiana. Igualmente criticó la indiferencia de la comunidad internacional ante la “catástrofe haitiana”. “Hay una crisis de vacío de poder en Haití, no hay control territorial, son organizaciones violentas las que están hoy gobernando el país, hasta le dan un ultimátum al primer ministro, es un Estado fallido, es un caos es una catástrofe lo que ocurre en Haití, pero insisto es una crisis en Haití, no es una crisis dominico-haitiana que sería otra cosa”, apuntó.

La semana pasada, oficiales de la Dirección General de Migración capturaron a numerosas mujeres embarazadas en las inmediaciones de centros médicos y las deportaron de forma automática, pese a que el reglamento de la ley de Migración prohíbe detener a embarazadas.

De hecho, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) manifestó ayer su “preocupación” por la detención y deportación de embarazadas que buscaban o incluso ya recibían atención en centros de salud y hospitales en varias regiones del país, y pidió al país suspender estas acciones.

Respecto a este punto, Rivera reveló que el Gobierno dará detalles a la ONU sobre los recursos estatales que se invierten en la atención a los inmigrantes haitianos en el país, al tiempo que solicitó a Naciones Unidas buscar una solución al tema de las parturientas haitianas, pero en su país.

Casi 100,000 hijos de haitianas fueron registrados en el Libro de Extranjería desde 2017 del país, donde se realizan alrededor de 36,000 partos anuales de estas nacionales, según el ministro.

Hasta el final de octubre, se han registrado 28,370 partos de haitianas, el 30 % del total de los realizados en el país, según estadísticas del Sistema Nacional de Salud.