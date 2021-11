La concursante de Miss RD Universo que se volvió tendencia por romper estereotipos. Envió un mensaje de inclusión y aceptación.

Este domingo se coronó a la nueva Miss RD Universo, quien representará a la nación en Israel, donde se realizará el Miss Universo. Se trata de Andreína Martínez, la representante de la comunidad dominicana en Nueva York.



En general, su triunfo fue bien acogido por los amantes de este tipo de shows, sin embargo, en redes sociales hubo otra concursante que se llevó todas las miradas, al punto de volverse tendencia nacional.



Ella es Asley Yinyer de Santo Domingo Este, quien con su participación envió un mensaje de inclusión y aceptación.



Su belleza es indiscutible, sin embargo, su cuerpo dista de los estereotipos establecidos por los organizadores de concursos donde se juzga el físico de la mujer.



Se motivó a participar en el concurso para vivir la experiencia y cumplir el sueño de muchas mujeres que también sueñan con ser ejemplo en su país. Aunque no ganó envió un mensaje potente y puso el tema en el debate.



Para ella ser una reina no es un pasatiempo, es una responsabilidad que lleva tiempo y dedicación al igual que otras carreras.



“La participación de esta chica nos deja claro que, ya en el Miss RD Universo no se anda buscando perfección. Las gorditas también tienen derecho a lucirse, claro que si”, escribió una tuitera.



“No ganó, ni nada, pero consiguió fama, de las demás ya ahorita nadie se acuerda”, escribió otra.



¿Quién es ella?



Miss Santo Domingo Oeste, es estudiante de Hotelería y Turismo. Bilingüe (español e inglés), amante de la pintura y la escritura, su autor favorito es Spencer Johnson; su género literario es el “romanticismo“ y es fiel creyente del catolicismo.



Chayanne es su artista favorito y es fuente de inspiración para ella. Le encanta la música romántica. El color azul es su preferido a la hora de escoger un atuendo porque representa la inmensidad del universo.



Se identifica con Celia Cruz porque en su momento luchó por sus sueños y por su familia. Ella es el verdadero ejemplo de que todo se puede lograr porque la belleza es efímera. Ella cree que para los ojos del creador todos somos iguales.