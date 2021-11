Estos son los ganadores de la gala de los Grammy Latino 2021 por El Jacaguero

Este jueves, la Academia Nacional de las Artes y Ciencias de la Grabación en EE.UU llevó a cabo en el casino MGM de la ciudad de Las Vegas (Nevada) la edición número 22 de la gala de los Grammy latinos. Estos fueron los ganadores de las 35 categorías participantes:

Mejor álbum de música urbana: “El último tour del mundo”, de Bad Bunny.

Mejor álbum vocal pop: “Mis manos”, de Camilo.

Mejor álbum vocal pop tradicional: “Privé”, de Juan Luis Guerra.

Mejor álbum de pop/rock: “Origen”, de Juanes.

Mejor álbum cantautor: “Seis”, de Mon Laferte.

Mejor canción alternativa: ‘Nominao’, de C. Tangana.

Mejor fusión o interpretación urbana: ‘Tattoo (remix)’, de Rauw Alejandro y Camilo, del disco “Afrodisíaco”.

Mejor álbum folclórico: “Ancestras”, de Petrona Martínez.

Mejor álbum alternativo: “Calambre”, de Nathy Peluso.

Mejor álbum de rock: “El pozo brillante”, de Vicentico.

Mejor canción de rock: ‘Ahora 1’, de Vicentico.

Mejor canción pop/rock: ‘Hong Kong’, de C. Tangana y Andrés Calamaro. Compuesta por Alizzz, Andrés Calamaro, Jorge Drexler, Víctor Martínez y C. Tangana.

Mejor álbum de tango: “Tinto tango plays Piazzolla”, de Tinto Tango.

Mejor álbum de jazz latino: “Voyager”, de Iván Melon Lewis.

Mejor canción urbana: ‘Patria y vida’, de Yotuel, Gente de Zona, Descemer Bueno, Maykel Osorbo, El Funky.

Mejor álbum de salsa: “Salsa plus!”, de Rubén Blades y la orquesta de Roberto Delgado.

Mejor álbum de cumbia/vallenato: “Las locuras mías”, de Silvestre Dangond.

Mejor álbum de merengue/bachata: “Es merengue, ¿algún problema?”, de Sergio Vargas.

Mejor álbum tropical tradicional: “Cha cha chá: homenaje a lo tradicional”, de Alain Pérez, Issac Delgado y Orquesta Aragón.

Mejor álbum tropical contemporáneo: “Brasil305”, de Gloria Estefan.

Mejor canción tropical: ‘Dios así lo quiso’, compuesta por Camilo, David Julca, Jonathan Julca, Yasmil Marrufo y Ricardo Montaner. De Ricardo Montaner y Juan Luis Guerra.

Mejor diseño de empaque: “Colegas”, de Gilberto Santa Rosa. Ana González, directora de arte.

Mejor mezcla: “El Madrileño”, de C. Tangana.

Productor del año: Edgar Barrera.

Mejor video musical de formato corto: “Un amor eterno”, de Marc Anthony. Director: Carlos Pérez.

Mejor video musical de formato largo: “Entre mar y palmeras”, de Juan Luis Guerra. Dirigido por Jean Guerra.

Mejor álbum de música clásica: “Latin American Classics”, de Kristhyan Benítez y Jon Feidner.

Mejor obra/composición clásica contemporánea: “Music from Cuba and Spain. Sierra: sonata para guitarra”, de Roberto Sierra.

Mejor álbum de música latina para niños: “Tu Rockcito Filarmónico”, de Tu Rockcito y la Orquesta Filarmónica de Medellín.

Mejor arreglo: ‘Ojalá que llueva café (versión privé)’, de Juan Luis Guerra.

Mejor álbum de música ranchera/mariachi: “A mis 80”, de Vicente Fernández.

Mejor álbum de música banda: “Nos divertimos logrando lo imposible”, de Grupo Firme.

Mejor álbum de música texana: “Pa’ la pista y pa’l pisto, Vol. 2”, de El Plan.

Mejor canción regional mexicana: ‘Aquí abajo’, de Cristian Nodal, Edgar Barrera y René Humberto Lau Ibarra.

Mejor álbum cristiano (en español): “Ya me vi”, de Aroddy.

Mejor álbum cristiano (en portugués): “Seguir Teu Coração”, de Anderson Freire.

Mejor álbum pop en portugués: “Cor”, de Anavitória.

Álbum del año: “Vértigo”, de Pablo Alborán.

Canción del año: ‘A Tu Lado’, de Paula Arenas y Maria Elisa Ayerbe.

Grabación del año: “Nicolás Na’vi”, de La Espriella y Julio Reyes Copello.

Mejor canción pop: ‘Vida De Rico’, de Édgar Barrera y Camilo.

Mejor interpretación de reggaetón: ‘Bichota’, de Karol G.

Mejor canción de rap/hip hop: ‘Booker T’, de Bad Bunny y Marco Daniel Borrero.

Mejor álbum de música norteña: “Al Estilo Rancherón”, de Los Dos Carnales.

Mejor álbum Instrumental: “Toquinho e Yamandu Costa – Bachianinha” (En vivo en el Rio Montreux Jazz Festival), de Toquinho y Yamandu Costa.

Mejor álbum de música flamenca: “Un Nuevo Universo”, de Pepe De Lucía.

Mejor álbum de rock/ alternativo en portugués: “Álbum Rosa”, de A Cor Do Som.

Mejor álbum de samba/pagode: “Sempre Se Pode Sonhar”, de Paulinho Da Viola.

Mejor álbum de música popular brasileña: “Canções d’Além Mar”, de Zeca Baleiro.

Mejor álbum de música sertaneja: “Tempo de Romance”, de Chitãozinho e Xororó.

Mejor álbum de música de raíces en portugués: “Arraiá Da Veveta”, de Ivete Sangalo.

Mejor canción en portugués: ‘Lisboa’, de Ana Caetano y Paulo Novaes.