Empresa productora aclara Anthony Santos no ha exigido seguridad presidencial, equipos ni luces importadas para su show.

La empresa productora de espectáculos Ángel Production aclara que el artista Anthony Santos no le ha exigido equipos de sonido y luces provenientes de Puerto Rico y Miami para la presentación en Imagine Punta Cana, el 11 de diciembre.



Así lo manifestó Emilio Gondo, un representante de la empresa que realiza el montaje del concierto, al informar a NDigital que la información que trascendió sobre una petición de equipos de sonido y luces de Puerto Rico y Miami, que el “Mayimbe de la Bachata” exigiría para el show es falsa.



“No tengo la menor idea de cómo llegó la información y la veracidad de la misma. La realidad si es que para la realización de un concierto de cualquier artista existen unos parámetros, no esas exigencias”, expresó Gondo.



Dijo que en el caso de Anthony Santos, el artista es “muy exclusivo con su sonido… y él siempre trae su sonido y su ingeniero de sonido”. Aseguró que la empresa que contrata no tiene que ver con él sonido ni el ingeniero, excepto que sea un concierto masivo, al aire libre donde hay que reforzar por la acústica, según establecen los contratos.



Según el periodista y relacionista público, Alfredo García, envió a los medios de comunicación una nota de prensa de Anthony Santos, donde destaca que ha solicitado unos equipos de luces tan específicos y modernos para su presentación en Imagine Punta Cana, el 11 de diciembre, que el productor Angel Laureano tuvo que pedirlo a Miami esta semana dado que en República Dominicana no están disponibles.