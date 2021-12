Emilio Estefan niega que tenga bloqueado a Romeo Santos en los Latin Grammy. Expresó su admiración por el cantante.

Romeo Santos y la Academia Latina de la Grabaciónón han tenido una relación estéril y mucho se ha especulado sobre la razón.



El cantante alguna vez admitió que ha sentido que hay algo personal en su contra, aunque no por parte del productor Emilio Estefan, algo que confirmó el cubano recientemente.



El músico negó que tenga bloqueado al “Chico de las poesías” en los Latin Grammy tal como se ha rumoreado en la farándula.



Fue durante la reciente edición de la premiación que Estefan habló sobre el tema con el periodista Moisés Salce.



El músico destacó las cualidades del “Rey de la bachata” y es digno de admirar que ha puesto en alto el nombre de un país.



“Yo nunca en la vida a alguien que sea un latino lo bloquearía, al contrario, lo que haría es promoverlo que es lo que he hecho con otra gente”, expresó.



Asimismo, dijo que le tiene un gran respeto al artista dominicano porque han hablado muchas veces.



En el 2018 durante un encuentro con los medios en República Dominicana el intérprete de “Mi corazoncito” dijo: “He sentido que hay algo personal contra mí dentro de la Academia Latina de la Grabación, porque no es posible que no nominan a Romeo, ni Aventura, pero si a otros con el mismo sonido que nosotros creamos”, expresó en aquel momento.



Y agregó que no cree en rumores de un posible bloqueo de Emilio Estefan porque han compartido con mucho respeto.



Ese mismo año Romeo recibió la gran sorpresa de estar nominado por primera vez como como ‘Mejor Álbum Tropical Contemporáneo’, por Golden, su tercera producción de estudio, a la que le anteceden ‘Fórmula Vol. 1 y Vol.2’.



La relación estéril entre el destacado cantante y la Academia latina, viene desde que existía el grupo Aventura, que nunca fue postulado en el galardón que premia la excelencia artística y técnica de la música grabada y creado en el año 2000.