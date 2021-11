Denuncian ciudadanos piden a médicos falsificar tarjetas de vacunación para que se las faciliten

Santo Domingo- La doctora Clevy Pérez, presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología, deploró que hay personas inescrupulosas que han llegado a un grado delictivo de tal magnitud, de pedirle algunos médicos que falsifiquen tarjetas de vacunación para que se la faciliten.

"De hecho una pediatra amiga me dijo como una señora, de una x religión, le llamó pidiéndole, en otras palabras, que falsificara el documento, y la doctora le respondió que no tiene acceso a esa tarjeta, y si lo tuviera no lo haría", manifestó.

Fustigó que se quiera estar "a Dios rogando y con el mazo dando", porque al ser de una religión, o tener prejuicio contra las vacunas, pero quiere falsificar ese documento e implicar a un profesional en ese hecho delictivo.

Dijo sentirse muy apenada de como esas cosas están pasando en la sociedad dominicana, es decir personas que viven en la cultura del "chanchullo" como es el hecho de conseguir tarjeta sin haberse vacunado.

"O sea, la gente a veces mira a los políticos y habla de corrupción, pero ellos mismos tienen en su conducta personal actitudes corruptas y delictivas", fustigó.

En otro orden, la presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología alertó a la población sobre la prevalencia, en estos momentos, del coronavirus, la influenza y el dengue.

Indicó que se han presentado casos en que una persona cree tener la influenza cuando lo que tiene es el coronavirus y viceversa.

"Entonces en estos momentos se han mezclado estos dos virus respiratorios que están circulando en nuestro país y produciendo un cuadro infeccioso que se puede manifestar con fiebre, dolor en el cuerpo, malestar, postración, que también pueden confundirse con un dengue que también se están reportando muchos casos", aclaró.