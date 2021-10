Viviana presenta nueva producción discográfica cristiana

Viviana Ureña.

New York.-La cantante y periodista Ibelka Viviana Ureña, oriunda de Mao, Valverde, y ciudadana de los Estados Unidos, quien desde muy pequeña está ligada al canto, continúa con su producción discográfica cristiana “Por Amor a Mi Moriste”. ”El Señor Jesús me ha bendecido y aquí están los resultados. Ahora quiero que con la bendición de Dios pueda llevar el mensaje de su palabra a todo lugar del mundo, y que pueda ser alcanzado a toda criatura que no conoce de la palabra”, dijo la artista cristiana.

La producción discográfica se compone de nueve temas, seis son de su autoría. Dentro de los temas que componen la producción están: “Por amor a mí”, “Mi alma está en reposo”,” Libre quiero ser”, “Tú estás ahí,” “Protegerte quiero hoy”, Séllame Cristo Vivo, entre otros sencillos dedicados a llevar el mensaje de la palabra de Dios.

Los arreglos musicales están a cargo de Ismael Almonte, y el maestro Alberti Jiménez, de Elegancia estudio Records en Santiago R.D. En la realización del audiovisual participó el director en cámara Ezequiel Gil y la edición es de Vladimir Reinoso, y el cineasta Eduardo Luna.

Sobre Ibelka Viviana

Desde muy pequeña, Viviana se dedicó al canto. En 1991 obtuvo una nominación como la Estrella Maeña, fue ganadora del tercer lugar del concurso La Canción de Pro-familia en Sto. Dgo. Ha realizado espectáculos, tales como: Viviana en homenaje a mamá, La magia de Viviana, presentado en el Samoa Bar y en la discoteca Don Manuel su espectáculo ¨Dos voces y un motivo¨ y en el Estadio Pucho Marero de Mao.

Se ha presentado en grandes eventos, entre ellos: Ferias regionales del Instituto para el Desarrollo (INDENOR), el Centenario de Mao, así como en las fiestas patronales de su pueblo y toda la región norte, para clubes sociales y culturales.

Para el 1996 se traslada a Santiago y continúa con sus actividades sociales y culturales. Donde forma parte del programa Encuentro Matinal, Ser mujer, Fuera del aire, y su producción televisiva Más ke3 con Ibelka Viviana, entre otros proyectos televisivos. En el 2010 viaja como corresponsal de medios a USA, donde en la Gran Manzana tuvo su reconciliación con el Señor Jesucristo, y desde ese momento se ha dedicado a escribir canciones para tocar y llegar a los corazones de las personas, y que puedan conocer la salvación a través del mensaje que deja cada interpretación.

Actualmente es conductora de Revista de Noticias que se produce en esta ciudad de NY de lunes a viernes por TV Quisqueya 1096 de Optimum para todo USA y para la República Dominicana, en horario de 6 a 7 de la noche, producido por el periodista Rafael Díaz, Por Amor a Mi Moriste es una producción hecha para que penetre en la mente y el corazón de cada ser humano.

En el mes de octubre Viviana estará recorriendo un media tours en República dominicana en diferentes medios televisivos y radiales.