Termina el show de farándula ‘Suelta la Sopa’ . Queda fuera de Telemundo.

Telemundo cancelan ‘Suelta La Sopa’. Después de 8 años en la cadena en diciembre termina el show de farándula conducido por Jorge Bernal.



Hoy llamó la atención que Jorgito se despidiera diciendo: “Mañana regresamos, dedos cruzados mediante”, haciendo el gesto de manera literal con sus dedos.



¿La razón? Según pudimos saber, todo el equipo que trabaja en ‘Suelta La Sopa’, tanto los empleados de la cadena, como los de High Hill Entertainment, productora dueña del título y del programa que co-produce el show con Telemundo, fueron citados a una reunión en el día de hoy al terminar el show.



Varias de las personas que fueron requeridas a dicha reunión de orden mandatoria, no se les había proporcionado ninguna información, por lo que durante el día todo fue pura especulación entre ellos, y la incertidumbre de si se quedarían sin trabajo los tenía en ascuas.



Lo que temían se confirmó en la reunión cuando High Hill Entertainment junto a 360 Powwow, sus socios en algunos proyectos, les informó que ‘Suelta La Sopa’ tenía fecha de final, por lo menos en Telemundo, pues la cadena habría decidido no renovarle el contrato.



El show de las tardes, conducido por Jorge Bernal, que tiene de actuales panelistas a Aylín Mujica, Luis Alfonso Borrego, Juan Manuel Cortés y el recién contratado Orlando Segura, terminará en diciembre, por lo que aún le quedarían dos meses al aire.



De hecho nos comunicamos con Telemundo vía e-mail y nos confirmaron que nuestra noticia era correcta mediante esta declaración:



“A fines de este año, Suelta la Sopa estará llegando al final de su ciclo en Telemundo. Durante sus ocho años en el canal, Suelta la Sopa llenó un rol importante en nuestra programación de la tarde, ofreciéndole a nuestra audiencia lo último en noticias de entretenimiento y celebridades. Le agradecemos a todo el talento y el equipo de producción por su dedicación y compromiso en hacer a Suelta la Sopa un programa representativo de las tardes en Telemundo“.



¿Este es el fin definitivo de ‘Suelta La Sopa’? Al parecer no necesariamente, uno de los rumores que se manejaron después de la reunión, es que ya las compañías dueñas del producto estaría negociando o por lo menos ofreciéndoselo a otras cadenas, o viviría en alguna plataforma digital.



En sus 8 años de existencia, ‘Suelta La Sopa’ protagonizó varios escándalos, pero sin duda en mayor fue cuando dejaron fuera del programa a Carolina Sandoval por haberse negado a hacer el show en el estudio por miedo a contagiarse de COVID-19, puesto que una de las productoras estaba, en ese momento, con la sospecha de tener el virus.



Entre idas y vueltas, indirectas y directas, y amenazas de demanda de por medio, finalmente Carolina siguió creciendo su empresa y se comunicó de manera más directa con su público a través de las redes sociales. Y en el show fue reemplazada por Vanessa Claudio, quien renunció hace un par de meses para ser la cabeza de un proyecto televisivo en Turquía.



¿Quién cubriría el espacio de farándula dentro de la cadena en el 2,022? Aunque sería muy pronto para anunciar, dado que aún no anuncian ni siquiera la cancelación de ‘Suelta La Sopa’, se rumora que una de las opciones sería pasar ‘El Colador‘ que tienen en estos momentos los domingos.